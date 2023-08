Frauduleuze Chinese bussen in Oost-Nederland zorgen voor problemen bij chauffeurs. ‘Gisteren weer de hele dag met pijn gereden’

Een Chinese BYD-bus wacht op haar chauffeur op station Apeldoorn. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Net voordat buschauffeur Henk tegen de stoep aan knalt, grijpt hij het stuur. Als hij weer veilig rechtdoor rijdt, is tussen zijn handen op het stuur duidelijk te zien dat ‘BYD’, de afkorting van het Chinese busmerk, niet recht staat. ‘Zie je dat: de bus trekt vanzelf opzij’, zegt hij rijdend door Apeldoorn. ‘Bij lange ritten krijg ik schouderpijn van het tegensturen.’

Henk – niet zijn echte naam, ‘dan is het morgen op het matje komen’ – is niet de enige die in concessiegebied IJssel-Vecht last heeft van zijn werkplek. De 234 elektrische bussen van BYD, kort voor Build Your Dreams, blijken voor chauffeurs al jaren een nachtmerrie. Pols, rug, nek, zitvlak, elleboog: de klachtenlijst is omvangrijk. Behalve veroorzaakt door tegensturen, ook door stoelen die slecht zitten, of niet recht achter het stuur staan, een te kleine cabine, zwaar sturen.

Geheime afspraken

De Chinese BYD-bussen waren voor provinciebestuurders direct al een kwelling. Kort na het aanbestedingstraject bleek in 2020 uit onderzoek van Follow the Money dat vervoerder Keolis fraude had gepleegd. Het Franse bedrijf had bij het verkrijgen van de concessie geheime afspraken met de Chinese leverancier verzwegen. Keolis werd van de concessie gehaald, maar vanwege tijdgebrek en de coronapandemie mocht de vervoerder toch tot eind vorig jaar blijven rijden in de regio, die strekt van Apeldoorn tot Zwolle en van Harderwijk tot Hardenberg.

Maar dus wel met bussen waar van alles mee mis bleek. ‘Voordat ik in die bussen ging rijden had ik nog nooit bij een fysio gelopen’, zegt Simone Scholten (47) tijdens haar pauze in Apeldoorn. Door de rare positionering van de stoel werd ze van nek tot heupen een jaar lang behandeld.

Inmiddels staat sinds december 2022 op Scholtens werkkleding EBS (onderdeel van Israëlische Egged Group) dat de uitvraag voor de opvolging van Keolis won. Scholtens klachten zijn weg, omdat de nieuwe eigenaar volgens haar veel heeft verbeterd. Zo staan de stoelen nu recht achter het stuur, zijn de zitvlakken vervangen en is aan het voorkomen van tegensturen gewerkt.

Heel hard bedrijf

Er klinken ook andere geluiden. ‘Gisteren weer de hele dag met pijn gereden’, stuurt een chauffeur per sms. ‘Ik heb echt wel aan ander werk gedacht, maar ik laat me niet het beroep dat bij me past afnemen, omdat de provincies niet de ballen hebben deze bussen op de boot terug naar China te zetten.’ De provincies, reageert een woordvoerder, zijn weliswaar verantwoordelijk voor streekvervoer en kiezen de vervoerders, maar gaan niet over hun bussen en personeelsbeleid.

Op station Apeldoorn klinken klachten over EBS’ omgang met chauffeurs: ‘Ik ga niks zeggen, dit is een heel hard bedrijf. Collega’s die zich negatief uitlaten hebben officiële waarschuwingen gekregen.’

Dat EBS praatgrage buschauffeurs de mond snoert, herkent een woordvoerder niet. Wel zegt hij dat iemand is gewezen op de strekking van een bericht op sociale media. ‘Als het niet chique is of niet klopt, dan zeggen we daar net als elk ander bedrijf wat van.’

Hoewel EBS wist dat het een probleemvloot overnam, viel het eind vorig jaar alsnog tegen. Mankementen bleken talrijker en hardnekkiger. Dertig bussen hebben volgens het bedrijf nog altijd stuurproblemen. De vakbonden krijgen signalen dat het om veel meer gaat, maar hebben geen middelen EBS te dwingen ze aan de kant te laten staan. Ook moet nog blijken of oplossingen die bij sommige bussen werken – van uitlijnen tot banden wisselen – na pakweg 20 duizend kilometer nog het gewenste effect hebben.

Hoog verzuim, veel klachten

Exacte verzuimcijfers wil EBS niet geven. ‘Die liggen nog steeds te hoog, laat dat duidelijk zijn, maar ze zijn wel op het laagste punt sinds we de bussen overnamen, en vergelijkbaar met andere concessies van ons.’

De vakbonden zijn niet gerust. In juni reageerde meer dan de helft van de leden die in de Chinese bussen rijden op een vragenlijst van CNV en FNV. Driekwart van de respondenten koppelt klachten aan het rijden in de BYD-bussen, bijna de helft zegt om die reden medicatie te gebruiken.

Vakbondsbestuurder Marijn van der Gaag (FNV) vindt dat EBS een kans verdient, maar wil ook voorkomen dat hij net als bij Keolis ‘aan het lijntje wordt gehouden’ met loze beloften. ‘Met EBS is daarom afgesproken dat ze eind september de exacte mankementen per bus in kaart hebben, zodat we de vorderingen kunnen meten.’

De hele kwestie toont de vakbondsbestuurder hoe destijds onder toeziend oog van provincies Gelderland en Overijssel door de vervoerder een totaal verkeerde aankoop is gedaan. ‘Je moet nooit je volledige wagenpark in een keer aanschaffen.’

Lelijk eendje

Van een miskoop wil EBS niet spreken, al roept de woordvoerder zelf de vraag op of de vorige eigenaar er verstandig aan deed dit merk te kiezen. ‘Maar onze experts hebben er vertrouwen in dat de bussen, zoals gepland, de resterende twaalf jaar mee kunnen.’

Na drie jaar in krakkemikkige bussen kijken de chauffeurs daar niet naar uit. Bijna 60 procent van de respondenten op de vakbondsenquête zegt ‘weinig tot geen vertrouwen te hebben dat de problemen met de elektrische bussen opgelost zullen worden’.

Henk, die tijdens de rit in Apeldoorn het trekkende stuur demonstreerde, is een van hen. In de oude dieselbussen had hij nooit ergens last van. Ze kunnen sleutelen wat ze willen, denkt hij, ‘maar een lelijk eendje wordt nooit een Mercedes’.