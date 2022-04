Fraudeurs in de zorg hebben vrij spel, meldt de Rekenkamer. Schade: enkele miljarden euro’s

President Arno Visser van de Algemene Rekenkamer. Beeld Sem van der Wal / ANP

Dit concludeert de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar de aanpak van zorgfraude. Het gaat daarbij om aanbieders van zorg die via hun declaraties misbruik maken van overheidsgeld.

De rekenmeesters constateren een zorgwekkend gebrek aan daadkracht bij de betrokken instanties, zoals gemeenten en zorgverzekeraars. Algemeen onderzoek wijst uit dat zorgfraude in de miljarden euro’s kan lopen. ‘Tussen de 3 en 8 procent van 80 miljard euro aan zorguitgaven. Reken dus met een paar miljard euro zorgfraude’, aldus een van de onderzoekers van de Rekenkamer in een toelichting op het rapport.

Fraude in de zorg staat sinds een jaar of tien op de agenda, nadat Tweede Kamerlid Fleur Agema (PVV) de kat de bel aanbond. Sindsdien is een reeks wetten aangenomen en zijn instanties opgetuigd om misbruik op te sporen en aan te pakken. Maar dat werkt volgens de Rekenkamer dus nog altijd niet goed, omdat instanties onvoldoende samenwerken. Jaarlijks komen zo’n zeshonderd ‘signalen’ over fraude binnen, maar dat leidt zelden tot actie, laat staan vervolging.

Veertien zaken onderzocht

De Rekenkamer onderzocht veertien zaken met sterke fraudesignalen in drie zorgsectoren die volgens de onderzoekers erg gevoelig zijn voor fraude: de wijkverpleging, de jeugdzorg en beschermd en begeleid wonen. Instanties wisselen wel veel informatie uit, maar doen weinig om vast te stellen of er daadwerkelijk fraude wordt gepleegd. Zelfs als fraude wordt aangetoond, dan leidt dat er volgens de Rekenkamer zelden toe dat de fraudeur stopt of wordt gehinderd in het voortzetten van de praktijken.

Dat kan omdat frauderende zorgaanbieders zich vaak richten op verschillende typen zorg, die uit verschillende zorgpotjes worden betaald. Zo zette een gemeente de betaling van een zorgondernemer uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning stop, waarna die ondernemer verderging met cliënten die betaald werden uit de nationale pot voor de langdurige zorg.

In Gelderland stopten, zo meldt de Rekenkamer, een gemeente en een zorgverzekeraar onafhankelijk van elkaar de betaling van een aanbieder van ondersteunende begeleiding. Andere zorgfinanciers grepen niet in, waardoor deze zorgaanbieder in andere gemeenten en zorgsectoren nog steeds actief is.

Wijkverpleging

Formeel werken vele overheidsorganisaties samen tegen fraude in de Taskforce Integriteit Zorgsector, maar zelfs met de sterkste fraudesignalen slagen zij er niet in fraude effectief aan te pakken. De kans dat een fraudeur tegen de lamp loopt is klein, de kans dat die daar gevolgen van ondervindt, is nog kleiner. Minister Helder voor Langdurige Zorg, die over de fraudeaanpak gaat, zou de taskforce duidelijkere opdrachten moeten geven. Ook moeten er volgens de Rekenkamer helderdere afspraken komen met het ministerie van Financiën over de inzet van de Belastingdienst en met het ministerie van Justitie en Veiligheid over vervolging.

Hoewel het vooral schort aan samenwerking en niet zozeer aan mogelijkheden in de wetgeving om fraude aan te pakken, meent Rekenkamerlid Ewout Irrgang toch dat een wetswijziging effect kan hebben. Hij denkt dan aan een voorstel van oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge om de vergoeding van zorgverleners in de wijkverpleging sterk te verlagen als zij geen contract hebben met een verzekeraar. De Jonge heeft dit wetsvoorstel ingetrokken. Het riep verzet op omdat het leek op een vergelijkbaar wetsvoorstel over de ‘vrije artsenkeuze’ dat in 2014 in de Eerste Kamer sneuvelde.