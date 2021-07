Fraude notaris Pels Rijcken nog vele malen groter dan gedacht

Het kantoor van Pels Rijcken in Den Haag. Beeld Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Dat blijkt uit een brief die demissionair minister Grapperhaus van Justitie vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de fraudezaak. Die kwam in maart dit jaar naar buiten. Notaris en voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje, van het prestigieuze kantoor Pels Rijcken, pleegde in november vorig jaar zelfmoord. Hij deed dit nadat het Openbaar Ministerie in september het notaris- en advocatenkantoor informeerde dat er een strafrechtelijk onderzoek naar Oranje liep en hij op non-actief werd gesteld.

Oranje blijkt nu zeker achttien jaar lang geld van klanten te hebben weggesluisd naar eigen rekeningen. In totaal gaat het om meer dan 11 miljoen euro, waarbij ook de Staat voor een klein bedrag slachtoffer van fraude werd. De fraude liep via een stichting voor het beheren van derdengelden, die notaris Oranje zelf had opgericht. Oranje was de enige bestuurder maar gebruikte de stichting voor zijn werk. Via deze weg sluisde Oranje geld door naar privérekeningen.

Sluitstuk van de fraude

Kort voor zijn overlijden hief Oranje de stichting op die hij had gebruikt voor de malversaties, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Pels Rijcken stelde begin dit jaar nog dat Oranje geld had verduisterd in ‘drie specifieke, reeds gesloten, ondernemingsrechtelijke dossiers’. Dat ging om geld van gedupeerde beleggers van internetbedrijf World Online en verzekeraar Converium die Oranje beheerde en een verkoopsom die gemeenten en provincies toekwam na de verkoop van afvalverwerker Attero.

Uit onderzoek blijkt nu dat dit ‘het sluitstuk’ van de fraude door Oranje vormde. Al die jaren hadden klanten niets gemerkt van de malversaties, omdat de notaris het ene gat vulde met geld dat hij weer van een andere klant ontvreemdde. Maar bij de drie dossiers die de fraude uiteindelijk aan het licht brachten, bleef er uiteindelijk een tekort over van ruim 9,5 miljoen euro.

De onderzoekers hebben geen aanwijzingen gevonden dat kantoorgenoten van de notaris op de hoogte waren van de fraude. Ondanks de ‘ernstige feiten’ schrijft minister Grapperhaus dat de Staat vooralsnog niet op zoek gaat naar een ander vast kantoor om de overheid te vertegenwoordigen.