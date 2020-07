‘Fraude met donorgeld, een dode hoofdpersoon: het was triest om op te schrijven, maar de hoogste tijd dat het werd verteld’

De vrijwilligers van de Witte Helmen (officiële naam: Syria Civil Defence) halen in Syrië sinds eind 2012 burgers uit het puin na bombardementen en verlenen eerste hulp, onder het motto ‘één leven redden, is de hele mensheid redden’. Beeld AFP

Goedemiddag Ana, jij had weer een prachtige scoop vandaag!

‘Dankjewel! Maar dat was ik niet alleen hoor, ik heb dat samen met Anneke Stoffelen gedaan, dus ik vind het fijn als je haar naam ook noemt.’

Zeker. Ik heb jullie artikelen gelezen over de frauderende oprichter van Mayday Rescue, bekend van de Witte Helmen, die zichzelf van het leven heeft beroofd. Ik vroeg me af wat hier nu het grootste probleem is: de zelfdoding, de fraude met belastinggeld, of het feit dat de donorlanden die dit onderzoeken daarover niet transparant zijn?

‘Het grootste probleem is dat de donorlanden in stilte proberen de sluiting te bewerkstelligen van de stichting achter de Witte Helmen, die als reddingswerkers heel goed werk doen. Ze zijn niet naar buiten getreden over de financiële misstanden.’

Waarom is dat het grootste probleem?

‘De donorlanden van de stichting zijn al ruim een half jaar van de fraude op de hoogte. Zij zijn al in november geïnformeerd door oprichter Le Mesurier zelf, maar hielden het allemaal stil.’

Maar waarom is dat het stilhouden het grootste probleem?

‘Omdat de stichting wordt gefinancierd met belastinggeld.’

Dus de landen móeten verantwoording afleggen.

‘Precies. Het wordt heel spannend om te zien of ze dit alsnog met hun parlementen gaan delen.’

Ze moeten wel, nu jij en Anneke dit schandaal hebben onthuld.

‘Dat hangt er maar helemaal van af hoe wakker hun volksvertegenwoordigers zijn.’

Er wordt veel gespeculeerd over de dood van Le Mesurier, die van het balkon van zijn appartement in Istanbul zou zijn gevallen. Wat denk jij dat de werkelijke toedracht is?

‘Tja, Anneke en ik hebben gekeken naar de financiën, we hebben niet het onderzoek naar zijn dood heropend. De Turkse autoriteiten gaan ervan uit dat het zelfdoding is en iedereen die ik heb gesproken gaat daar ook van uit. Dus dat lijkt me het meest waarschijnlijke scenario.’

Waarom willen de donorlanden dat het onderzoek naar de fraude geheim blijft?

‘We hebben gehoord dat er misschien dingen in staan die voor de donorlanden niet zo gunstig zijn. Maar we hebben niet het hele onderzoek gelezen, alleen een samenvatting.’

Ja, dat vroeg ik me af, hoe kom jij aan de samenvatting van een geheim onderzoek?

(Harde lach): ‘Die is ons door bronnen toegespeeld.’

En daar ga jij verder niks over zeggen.

‘Precies! Het belang van de donorlanden is nu dat Mayday Rescue zo snel mogelijk wordt gesloten, maar dat kan niet zolang er nog vermoedens zijn van fraude. Dus is er een soort gemeenschappelijk belang om zo snel mogelijk het beeld te kunnen neerzetten dat het allemaal wel meevalt.’

Hoe straalt dit allemaal op de Witte Helmen zelf af?

‘Dat is een goeie vraag. Zij zijn de grote slachtoffers in dit verhaal. De vrijwillige reddingswerkers krijgen 150 dollar per maand, terwijl hun bestuurders exorbitante salarissen plus bonussen kregen. Daarbij deden ze ook nog eens een greep uit de kas voor hun eigen huwelijk – wat ze overigens wel hebben terugbetaald. Het is onduidelijk hoeveel geld er is verdwenen dat voor de Witte Helmen was bestemd. Ik heb contact met ze gehad, ze vinden het heel moeilijk om hierover te praten.’

Waarom?

‘Omdat je die idiote spreekkoren van Assad en Poetin hebt, die elke kritiek aangrijpen om het erger te maken. Zij willen niets liever dan de Witte Helmen kapot maken omdat zij actief zijn in Syrisch oppositiegebied. Zij redden de slachtoffers van Assad en Rusland. Het ligt allemaal heel erg gevoelig.’

Dus jullie hebben lekker in de drek lopen roeren.

‘Ja, zo kun je het wel zeggen. Het is wel een triest verhaal om te schrijven hoor, met een hoofdpersoon die dood is. Maar het werd ook de hoogste tijd dat het werd verteld.’