Fraude met coronabanen groter dan gedacht: mogelijk 15 miljoen euro onterecht ontvangen

Minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport op het Binnenhof. Beeld ANP - Phil Nijhuis

Dit schrijft minister Helder voor Langdurige Zorg aan de Tweede Kamer. In februari meldde zij het eerste vermoeden van fraude. Toen staakte zij uitbetaling van de subsidie voor dit jaar, maar die wordt nu hervat omdat er betere controle is aangekondigd.

Het gaat om een subsidie om tijdelijke coronabanen in de zorg te financieren, zogenoemde ‘cozo-banen’. Het zijn tijdelijke banen in ondersteunende functies in de zorg, zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het gaat bijvoorbeeld om functies als gastvrouw of gastheer, zorgassistent, zorgbuddy of welzijnsassistent. De functie geldt voor minimaal 20 uur per week en betaalt 120 procent van het minimumloon. De subsidie is ingesteld om zorgverleners tijdens de pandemie te ontlasten.

Het vermoeden van fraude illustreert Helder met voorbeelden. ‘Ontvangen cozo-gelden worden overgeboekt naar bedrijven en meteen daarna worden de cozo-gelden weer overgeboekt naar andere bedrijven of naar buitenlandse rekeningen. De betrokken bedrijven lijken geen zorg-of personeelsgerichte activiteiten te ontplooien.’

Vorig jaar is voor bijna 84 miljoen euro subsidie uitbetaald aan 513 zorginstellingen voor 7.342 coronabanen. Met de subsidie kunnen de volledige loonkosten van de ‘coronabanen’ worden betaald.

Terugvorderen

Of daadwerkelijk fraude is gepleegd wordt nog onderzocht. ‘Indien de feiten daartoe voldoende aanleiding geven, beslist het OM of tot strafrechtelijk onderzoek wordt overgegaan', schrijft Helder, ‘Dit betekent ook dat op basis van de van het OM en de NLA ontvangen informatie, niet zonder meer door mij kan worden overgegaan tot het per omgaande terugvorderen van betaalde voorschotten.’

Dit jaar moeten de zorginstellingen de ontvangen subsidie verantwoorden. Als dat niet klopt, dan wordt de subsidie teruggevorderd. Nadat uitbetaling van de subsidie in februari werd stopgezet, wordt die eind juni hervat, kondigt Helder aan.

Na overleg met de toezichthoudende instantie – de Arbeidsinspectie, het Openbaar Ministerie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd – is een ‘set aanvullende beheersmaatregelen ontworpen’. Daarmee worden volgens Helder ‘misbruikrisico’s’ verkleind. De subsidieregeling geldt dan alleen voor het eerste halfjaar.