Fraude bij accountantskantoor KPMG: als je declarabele uren moet draaien, heb je geen tijd voor een examen

Acht jaar na de invoering van een beroepseed voor accountants moest KPMG vorige week melding maken van structurele fraude bij interne examens. Die is moeilijk los te zien van het verdienmodel van de aandeelhouders.

‘Ik ben mij ervan bewust dat ik als accountant dien te handelen in het algemeen belang’, viel acht jaar lang elke vrijdag te horen op de Zuidas. ‘Ik laat mij leiden door fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Mijn professionaliteit brengt met zich mee dat ik geen handelingen verricht waarvan ik weet, of behoor te weten, dat die het accountantsberoep in diskrediet kunnen brengen.’

Vrijwel elke week worden deze zinnen uitgesproken op het kantoor van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Eind-twintigers, net klaar met een van de langste opleidingen van Nederland, krijgen eindelijk hun diploma, en leggen daarbij een plechtige gelofte af. Onkreukbaar is het woord dat niet alleen bij hun pakken past.

De eed werd acht jaar geleden ingesteld, nadat een sliert aan schandalen de sector had besmeurd. Fraude bij Ahold, corruptie bij Ballast Nedam, het faillissement van DSB, de grootheidswaanzin bij woningcorporatie Vestia: het gebeurde allemaal met medewerking of medeweten van de boekhouders die werden geacht de financiële cijfers te controleren.

Vertrouwen beschaamd

‘Om vertrouwen te kunnen verschaffen, moet je allereerst zelf worden vertrouwd’, signaleerde de NBA in het rapport In het publiek belang in 2014. ‘Dat vertrouwen heeft het accountantsberoep niet altijd waargemaakt, en soms zelfs ronduit beschaamd. Dat is zorgwekkend en de beroepsgroep moet daarom maatregelen nemen.’ Het werden er 53. Een daarvan was de eed.

Die heeft dus niet geholpen, of althans, niet genoeg.

‘Accountants hebben de afgelopen jaren kleine stapjes vooruitgezet, maar lopen nu met zevenmijlslaarzen terug’, zegt Marcel Pheijffer, hoogleraar accountancy aan Nyenrode en de Universiteit Leiden. ‘Al het goede wordt nu weer tenietgedaan door een fraude die kennelijk jaren is geaccepteerd. Niemand is ertegen opgestaan.’

Want vorige week maakte KPMG, het oudste en qua controles grootste accountantsbedrijf van Nederland, bekend dat er zeker vijf jaar lang jaarlijks bij honderd interne toetsen is gefraudeerd. Een van de vier bestuurders, de voor alle controles verantwoordelijke Marc Hogeboom, legde zijn functie neer. Ook Roger van Boxtel stapte op. Hij was voorzitter van de raad van commissarissen, een voor accountants nieuw gremium dat in 2015 juist was opgericht om de partners (de eigenaren van de kantoren) beter bij de ethische les te houden. Van Boxtel had zelf geknoeid met een toets, bekende hij. Vanwege een ‘time squeeze’ had hij ‘van iemand hulp gekregen’, zei hij tegen deze krant.

KPMG maakte de fraude zelf bekend. Het bedrijf was, na een klokkenluidersmelding, zelf op onderzoek uitgegaan, zo zei het al bij de presentatie van de jaarcijfers in december vorig jaar. Daarbij wees het ook op gevallen van toetsfraude in de Verenigde Staten. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) maande daarop de vijf andere kantoren die in Nederland belangrijke bedrijven en instellingen (zogeheten oob’s, organisaties van openbaar belang) mogen controleren om, net als KPMG, een onderzoek in te stellen. Die laten weten voor het einde van het jaar hun onderzoek af te hebben.

‘Het is natuurlijk rijkelijk laat’, zegt Pheijffer. ‘Er zijn al vijf jaar onderzoeken gaande in de VS, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk. Dat is uitgebreid in de pers geweest. Dan vraag je je als Nederlandse tak toch af: is het bij ons wel op orde? Dan hoef je toch niet op een klokkenluider te wachten? En Van Boxtel, die nu uit reinheid zegt op te stappen? Dat vind ik helemaal niet zo fris klinken. Hij wist toch al vanaf 2021 wat hij had gedaan? Aan nu pas opstappen is niets reins. Het laat zien dat de accountants, ondanks de pogingen een cultuurverandering te bewerkstelligen, op essentieel gebied volstrekt onvoldoende vooruit zijn gekomen.’

De essentie van ons vak, zeggen accountants, is het toevoegen van vertrouwen. Daarmee hebben ze een onmisbare maatschappelijke rol. Zonder accountants zou het kapitalistische systeem niet functioneren. Niemand zou meer durven investeren in bedrijven als je niet nagenoeg zeker weet dat de winstcijfers kloppen, en dat er geen fraude is gepleegd, geen smeergeld is betaald, niets is ontdoken of witgewassen. Iemand van buiten moet dat kunnen controleren, en dus hebben accountants een wettelijke rol, en is het een beschermd beroep.

Het is ook een fantastisch beroep, voor wie van speurwerk houdt: niemand anders kan zo diep in de machinerie van het grootkapitaal kijken.

Er zijn honderden kleine bureautjes die het werk doen, maar de belangrijkste en meest gezichtsbepalende kantoren zijn de zes bedrijven, de zogeheten Big Four en nog twee, die beursgenoteerde bedrijven mogen controleren. Het zijn er zo weinig dat bijvoorbeeld de AFM in een recent rapport sprak van een oligopolie: er is nauwelijks concurrentie, en er is werk genoeg, dus ook bij matige kwaliteit is er genoeg klandizie. Zeker omdat bedrijven om de tien jaar een nieuw bureau moeten inhuren – een vrij recente regel om een te innige verstrengeling tussen accountants en de door hen gecontroleerde klanten te voorkomen – weten de grote bureaus dat ze toch wel weer aan de beurt komen.

Matige kwaliteit

Dat de kwaliteit nog steeds matig is, bleek in juni weer bij een steekproef van de AFM. De toezichthouder had de controles van een aantal accountantskantoren gecontroleerd. Bij 27 van de 32 checks bleek het frauderisico niet goed te zijn geanalyseerd. ‘Vaak te oppervlakkig’, vond de AFM. Wie de steekproeven van de toezichthouder van het afgelopen decennium op een rijtje zet, zoals de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) in 2020 deed, kan concluderen dat ‘enkele tientallen procenten aan onvoldoenden’ de rode draad vormen in de controles op de accountancycontroles.

‘Het systeem van interne toetsen is zeer fraudegevoelig en de accountancy kent blijkens de AFM-rapporten ook andere kwaliteitsgebreken’, zegt Pheijffer, die in die commissie zat. Hij noemt dat de prestatiekloof. ‘Die telkens terugkerende vaktechnische kwaliteitsgebreken leiden tot incidenten, die inbreuk maken op de integriteit. Dat is een structureel probleem in de accountancysector.’

Het systeem, de structuur: dat zijn woorden die vaker vallen in discussies over de sector. ‘Er zit grote spanning tussen de maatschappelijke rol die accountants vervullen, en de bedrijfsmatige prikkels om daar optimaal aan te voldoen’, zegt Stefan Peij van Governance University, die commissarissen opleidt. Hij is zelf voormalig partner bij een groot accountantskantoor. ‘Door de partnerstructuur ligt de focus op het verdienmodel. Dan kan de integriteit in de knel komen.’

Productie draaien

Peij doelt op de piramidevormige organisatie die bij de meeste accountantsbureaus gebruikelijk is. Het is een tamelijk simpele piramide: in de punt zitten de ‘partners’, de eigenaren, en die steunen op een stel ‘associates’, zo’n twintig per partner, die het eigenlijke werk doen. Een bedrijf wordt ‘kantoor’ genoemd, maar is eerder een fabriek: er moet productie worden gedraaid, en hoe sneller en goedkoper dat gebeurt, hoe beter het is voor de eigenaren. Pheijffer noemt het door een partner aansturen van zo veel medewerkers een vorm van ‘intensieve menshouderij’.

‘Zo’n partner heeft flink geïnvesteerd om zich in te kopen’, zegt Peij. ‘Zijn inkomen bestaat vervolgens uit een deel van de winst. Hoe hoger dat is, hoe eerder je je investering eruit hebt, en hoe eerder je eruit kunt stappen.’

KPMG heeft bijvoorbeeld zo’n tweehonderd partners, die elk zo’n twintig associates hebben. Vervolgens gaat het erom dat de associates zo veel mogelijk ‘declarabele uren’ draaien, uren die de partners bij de klanten in rekening kunnen brengen. ‘Het streven is dat 80 procent van de tijd van een associate declarabel is’, zegt Peij. Dat betekent dat je van elke vijf minuten vier minuten nuttig moet zijn geweest voor een klant. ‘In de praktijk is dat heel moeilijk, omdat je even met je gedachten ergens anders bent, of even koffie gaat halen, of moet reizen, en andere dingen moet doen. Om toch genoeg uren te kunnen declareren, ga je vervolgens heel lange dagen maken.’

En in die permanente stresssituatie moet je ook de voortdurende toetsen zien te halen.

Recherchewerk

‘Permanente educatie’ is een belangrijk onderdeel van de accountantspraktijk. Niet alleen boekhoudkundige regels veranderen, maar ook de weggetjes om daar tussendoor te laveren. Fraude, witwassen en corruptie zijn belangrijker geworden, het werk is voor een deel dat van een rechercheur geworden, zeggen accountants. Daar komen crypto- en ict-kennis, privacy- en ethische kwesties bij, en straks ook de zogeheten ESG-factoren: alle grote bedrijven moeten vanaf volgend jaar hun milieu-impact, sociale gezicht en hun bestuurlijke verantwoordelijkheden in een jaarverslag vastleggen, en dat moet weer door accountants worden gecontroleerd. Daar moeten accountants dus allemaal verstand van hebben. Die nieuwe kennis krijgen ze meestal via interne cursussen te verstouwen, die gemiddeld tussen de 160 en 200 uur per jaar kosten.

Bij KPMG is er volgens een woordvoerder gefraudeerd met ‘diverse vaktechnisch gerelateerde e-learningtrainingen over financiële verslaggeving en auditstandaarden’, maar ook met ‘algemene e-learningtrainingen zoals cyberveiligheid en privacywetgeving’. Volgens haar hadden de meeste door de mand gevallen toetsfraudeurs ‘ongevraagd een bestand ontvangen met antwoorden en dat niet gemeld’. Wie precies dat bestand had opgestuurd, of op welk niveau die in de piramide zijn – Hogeboom of een andere partner? Een handige associate? – kan het bedrijf niet zeggen, omdat het onderzoek nog niet is afgerond.

‘Ik voel toch wel sympathie voor degenen die de fraude hebben gepleegd’, zegt Peij. ‘Begrijp me goed, er is absoluut een grens overschreden. Maar dit is een gevolg van de druk die van bovenaf wordt opgelegd. Als je al drie deadlines hebt en dan de antwoorden van zo’n toets op een presenteerblaadje krijgt aangeboden, dan snap ik wel dat veel mensen de verleiding niet kunnen weerstaan.’ Uit een drie jaar geleden verricht onderzoek van de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants bleek dat jonge accountants gemiddeld 58 uur per week werken. Driekwart zei dat ze hun werk niet goed kunnen doen door de werkdruk.

Kunnen de partners dan die druk niet verlagen? Zij verdienden het afgelopen boekjaar gemiddeld 752 duizend euro, kan dat niet minder? ‘Het is lastig om een ton per jaar te laten schieten’, zegt Peij. ‘Dan duurt het weer langer voor je kunt oogsten.’ In een rapport van ING van vorig jaar staat dat er ‘een zucht naar winstmaximalisatie’ is, met name bij oudere partners die geen belang hebben bij langetermijninvesteringen (in bijvoorbeeld het welzijn of de professionele kwaliteit van jonge collega’s), en ‘die vooral aan hun eigen winstuitkering denken’.

Winstdeling

De winstdeling ondergraaft een maatregel uit 2015, toen de NBA verordonneerde dat de variabele bonus van bestuurders maximaal 20 procent van hun vaste salaris mag bedragen, om ze zo minder winstbelust te maken. Aan die regel lijken de meeste kantoren zich formeel wel te houden, maar bij de partners komt zo’n individuele, prestatieafhankelijke bonus boven op de winstdeling, die uiteindelijk toch ook afhangt van wat de partners met hulp van hun associates in het laatje brengen. Peij: ‘De prikkel om hen zo hard mogelijk te laten werken, is er dus nog steeds.’

Dat er tegenwoordig een raad van bestuur en raad van commissarissen zijn die meer oog hebben voor andere belangen en de lange termijn in de gaten moeten houden, werkt niet goed genoeg. ‘Die zijn een beetje roependen in de woestijn’, zegt Peij. Eigenlijk zou het hele partnermodel op de schop moeten, concludeerde de ING – ook omdat de bureaus straks niemand meer kunnen vinden die voor ze wil werken.

De meeste accountantskantoren zien zelf de relatie tussen werkdruk en sjoemelrisico niet. ‘Dat herkennen we niet’, zegt een woordvoerder van Deloitte. ‘Collega’s krijgen voldoende tijd voor persoonlijke en professionele ontwikkeling’, zegt een woordvoerder van BDO. ‘Het delen van antwoorden bij toetsingen is ongewenst gedrag, dat wat ons betreft losstaat van vermeende druk vanuit het businessmodel’, zegt een woordvoerder van Mazars.

EY (Ernst & Young) is wel, parallel aan het onderzoek naar de toetsen, een ‘speak up’-campagne begonnen, zegt een woordvoerder, zodat mensen hun zorgen kunnen uiten. ‘We moeten voorkomen dat dit een soort cultuurding wordt.’

De NBA wijst op nog een andere oorzaak van de grote druk: de toegenomen verwachtingen die de maatschappij van accountants heeft, zoals de aanstaande controle van het groen-maatschappelijke jaarverslag. Zeker omdat de branche kampt met personeelstekorten, mede veroorzaakt door de dalende populariteit van het vak (wat weer deels wordt veroorzaakt door de berichten over fraude en de werkdruk). Een woordvoerder zegt dat er wordt nagedacht over hoe het beroep er in de toekomst moet uitzien. Een oplossing zou kunnen zijn om de accountants meer te specialiseren, ongeveer zoals artsen. Die volgen eerst een opleiding tot basisarts, en gaan dan verder als huisarts, neuroloog of hartchirurg. Zo zou je accountants krijgen die gespecialiseerd zijn in CO 2 -huishouding of mensenrechten. Een expertgroep moet daarover komend jaar verslag uitbrengen.

Pheijffer vindt het flauw om te wijzen op het gegroeide takenpakket van de accountant als reden van de drukte. ‘Daar heeft de branche zelf voor geijverd. Dan moet je nu niet ineens gaan klagen dat je het zo druk hebt.’

Hij vindt dat de nu geconstateerde toetsfraude, na de stapel van adviezen en aanbevelingen van de afgelopen jaren, bewijst dat de sector harder moet worden gereguleerd. ‘Zelfregulering is kennelijk niet voldoende. Dat accountants zelf frauderen, juist nu de roep om fraude aan te pakken steeds harder klinkt, is een teken dat het niet goed geregeld is. Er komt zoveel aan dat weer nieuwe fraudemogelijkheden biedt: crypto, greenwashing. Het gaat mij niet om meer regels. Het is met name toezicht en handhaving dat strikter en strenger moet. Accountancy is te belangrijk om alleen aan accountants over te laten.’

De NBA is het daarmee oneens. ‘De beroepsregulering is uitstekend geregeld’, zegt de woordvoerder. ‘We staan onder toezicht van de AFM, en het ministerie van Financiën kijkt mee. Daarna blijken we zelf in staat om in te grijpen met onderzoek en sancties. Het stelsel is goed in balans.’

Sancties voor fraudeurs

De straffen voor de examenfraude bij KPMG zijn nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder zijn de getroffen sancties ‘in overeenstemming met de verantwoordelijkheid die mensen in hun functie hebben’. Van sommige mensen zou de bonus zijn ontnomen, anderen komen ervan af met een ‘schriftelijke berisping of waarschuwing’, soms een ‘normoverdragend gesprek’. En ‘van een handvol collega’s zal, gezien hun functie, afscheid genomen worden’. Hogeboom is er daar één van. Maar hij mag wel als partner aanblijven, en dus in de winst blijven meedelen.

Pheijffer vindt dat veel te zwak. ‘Sleep ze voor het tuchtrecht. Laat zien dat je dit niet tolereert! Als een accountant niet integer is, wat blijft er dan van het beroep over?’