Franstalige namen moeten van Vlaamse verkeersborden: een Vlaming rijdt naar Luik en niet naar Liège

Een verkeersbord bij Remersdaal (Frans: Rémersdael) in de Vlaamse provincie Limburg. Beeld Ger Loeffen / ANP

In Vlaanderen spreken we Nederlands, liet de minister gepikeerd weten, en die borden met Franse plaatsnamen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd.

Terwijl er zo goed over was nagedacht door het Vlaamse Agentschap voor Wegen en Verkeer. Het is voor de weggebruiker een stuk eenvoudiger als op alle borden alleen de taal van de bestemming wordt gebruikt, liet woordvoerder Katrien Kiekens deze week in Belgische media weten. Nu staan plaatsnamen er vaak in twee talen op, en dat leidt soms tot verwarring. Dan moet een bestuurder in een fractie van een seconde beslissen of hij rechtsaf of rechtdoor moet naar Rijssel (Lille) of Bergen (Mons).

Over de auteur

Sacha Kester schrijft voor de Volkskrant over België, Israël en het Midden-Oosten. Eerder was ze correspondent in India, Pakistan en Libanon.

Nog lastiger wordt het langs de taalgrens, waar dan weer Gand en dan weer Gent op de borden staat, terwijl het gaat om dezelfde stad. Bewegwijzering moet consequent zijn, stelde Kiekens. ‘In Wallonië heeft men op het hoofdwegennet rond Luik de wegwijzers naar Aix-la-Chapelle bijvoorbeeld al vervangen door Aachen.’

Vier taalgebieden

Met die redenering veegt minister Peeters echter de vloer aan. Het besluit van het Agentschap is volgens haar in strijd met de taalwet, die stelt dat mensen privé de taal kunnen gebruiken die ze willen, maar dat in het openbare leven (denk aan bestuur, onderwijs, gerecht en bedrijfsleven) moet worden gecommuniceerd in de taal van het landsdeel. En het kleine België telt vier taalgebieden: het Nederlandse, het Franse, het Duitse en het tweetalige (Frans en Nederlands) Brussel-Hoofdstad.

Volgens de taalwet is de nationale spoorwegmaatschappij NMBS bijvoorbeeld verplicht om informatie om te roepen in de taal van het landsdeel waar de trein zich op dat moment bevindt. In de trein van Antwerpen naar Charleroi worden passagiers dus eerst in het Nederlands en daarna in het Frans toegesproken.

Weg met de nieuwe borden dus. ‘De taalwetgeving is er om gerespecteerd te worden’, zegt Peeters. ‘Ik vraag me ook af waarom het Agentschap die wetgeving over het hoofd heeft gezien.’