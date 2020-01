Fransen staken al 43 dagen tegen verhogen pensioenleeftijd

Dansers van de Parijse opera protesteren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd naar 64 jaar. Beeld AFP

De stakingen, tegen onder andere verhoging van de pensioenleeftijd naar 64 jaar, zijn inmiddels uitgelopen op de langste sinds de jaren zestig. Hoe groot is de overlast?

‘In de spoorwegsector is het zelfs de langste staking ooit. In het openbaar vervoer, maar ook in de advocatuur wordt er gestaakt. Havens worden zelfs geblokkeerd. Er is nog steeds veel overlast, na anderhalve maand, maar de ontwrichting is nu minder omdat het aantal stakers is afgenomen. Staakte in het begin nog 85 procent van de machinisten, nu is dat 22 procent. In december had 55 procent van het spoorwegpersoneel het werk neergelegd. Nu is nog maar 4,7 procent in staking. Negen van de tien TGV-treinen rijdt weer gewoon.’

Ik neem aan dat de Fransen de stakingen helemaal beu zijn?

‘Nou, een meerderheid van de publieke opinie staat nog steeds achter de stakers. In de ene peiling steunt 60 procent de staking, in andere gaat het om een krappe meerderheid van net boven de 50 procent. De mensen ervaren de overlast, ze vinden het allemaal vervelend, maar velen geven niet de stakers maar de regering hiervan de schuld.

‘In Parijs en andere grote steden vinden ze echter wel dat het nu afgelopen moet zijn. Vooral het openbaar vervoer in Parijs wordt flink getroffen door de staking. De bewoners zijn er klaar mee. Zij vinden dat het afgelopen moet zijn met al die privileges, van vooral het spoorwegpersoneel. Bij de spoorwegen kan je nu met pensioen als je 52 jaar bent. Dat stamt nog uit de tijd dat het werk op de treinen zwaar en ongezond was. Dat is nu natuurlijk veel minder. Maar door de macht van de vakbonden zijn deze pensioenprivileges gebleven. In het huidige pensioenstelsel zijn er 42 beroepen met deze mooie privileges.’

Van Parijs tot Marseille gaan werknemers de straat op om de pensioenplannen van president Macron van tafel te krijgen. In Lille toont een demonstrant de Franse vlag met een oproep aan Macron . Beeld REUTERS

Hoe stelt de regering zich op? Zijn ze bereid tot een compromis?

‘De regering stond op verhoging van de pensioenleeftijd naar 64 jaar. Maar dat is sinds het weekeinde eigenlijk van de baan. Parijs zegt nu dat 62 jaar ook kan, mits de vakbeweging en de werkgevers voor april met voorstellen komen om het pensioenstelsel betaalbaar te houden. Terwijl de regering tot voor kort nog tegen het loslaten van die 64 jaar was.’

‘Ze komen ook bepaalde beroepsgroepen tegemoet. Voor piloten zou de pensioenleeftijd 60 jaar mogen zijn. Ook het rijdend personeel bij de spoorwegen wordt zo tegemoet gekomen. Ze doen dus water bij de wijn. Het zijn zoethoudertjes om bonden en werknemers te paaien. Alle beroepsgroepen proberen nu daarom concessies los te krijgen. Je kan je afvragen wat er dan eigenlijk terechtkomt van de hervorming die volgens de regering zo nodig was.’

Hoe gaat dit conflict eindigen?

‘Het eindspel is begonnen. De verhoging tot 64 jaar is van de baan. Er zit dus schot in de zaak. De vakbonden zien ook dat de protesten minder groot zijn. De bonden worden hierdoor gedwongen om op andere manieren zichtbaar te blijven. Het einde zou nu wel eens in zicht kunnen zijn. Dat was twee weken geleden nog heel anders.’