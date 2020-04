Fransen mogen opa en oma weer opzoeken in verzorgingstehuis

Een bezoeker van een verzorgingstehuis in Parijs neemt afscheid van haar 93-jarige moeder. Beeld AFP

Het verbod wordt opgeheven op verzoek van de tehuizen, die bang zijn dat hun kwetsbaarste bewoners zouden sterven van verdriet, als ze hun familie niet meer konden zien.

Ook de regels voor thuiswonende senioren worden versoepeld. Op 11 mei mogen de Fransen weer naar buiten. De confinement, waarbij ze het grootste deel van de dag thuis moeten blijven, zal dan worden opgeheven. Aanvankelijk wilde president Macron een uitzondering maken voor ouderen. ‘Voor hun bescherming zullen we ouderen vragen om thuis afgezonderd te blijven, zelfs na 11 mei’, aldus de president.

Opstand grijze golf

Zijn woorden veroorzaakten een kleine opstand onder prominente bejaarden. ‘Je zult een revolte van grijze haren zien’, voorspelde de essayist en econoom Alain Minc. De medicus Axel Kahn noemde de afzondering voor ouderen een discriminatoire maatregel. ‘Als je weet dat onze lentes en zomers geteld zijn, is elk seizoen van onschatbare waarde!’, aldus Kahn. De socioloog Serge Guérin sprak van ‘generationele apartheid’ en voormalig rechter Jean-Pierre Rosenczveig van ‘een aanval op onze fundamentele vrijheden’. Hij lanceerde een petitie die binnen de kortste keren tweeduizend keer werd ondertekend. ‘Om ‘u zult gehoorzamen’ te zeggen tegen mensen zoals wij, die mei ’68 hebben meegemaakt, dat moet je nou net niet doen’, aldus Rosenczveig.

Geconfronteerd met deze ophef trok Macron zijn maatregel in. Vanaf 11 mei laat hij het aan de verantwoordelijkheid van de senior zelf over of hij naar buiten wil. Precies wat de prominente bejaarden voor ogen hadden. Een oude ’68’er weet zelf wat het beste voor hem is en hoeft niet door de staat tegen zichzelf in bescherming te worden genomen. Ze zijn er wijs genoeg voor’, zei infectioloog Eric Caumes in Le Monde: ‘Hoe dichter men de dood nadert, hoe meer men op zijn gezondheid let.’