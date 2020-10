Fransen de straat op na onthoofding docent

Op de Place de la République in Parijs hebben betogers zich verzameld als eerbetoon aan de vermoorde docent. Beeld AFP

In Frankrijk dreunt de schok nog na van de brute moord op de leraar van een middelbare school in Conflans Saint-Honorine, een rustige voorstad ten noordwesten van Parijs. De leraar werd vermoord omdat hij een spotprent van de profeet Mohammed in de klas had vertoond in een les over de vrijheid van meningsuiting. Op een Twitter-account van de uit Tsjetsjenië afkomstige dader, die vrijdag direct na zijn gruwelijke daad door de politie werd doodgeschoten, zijn beelden aangetroffen van het hoofd van de leraar met de tekst: ‘Ik heb een van de hellehonden geëxecuteerd die het durfde Mohammed af te kraken’.

Zondag werd bekend dat inmiddels elf verdachten zijn gearresteerd. Zeker vier van hen zijn familie van de doodgeschoten dader. Openbaar aanklager op het gebied van terrorisme, Jean-Francois Ricard heeft gezegd dat hij een groot onderzoek opent naar een vermeende terreurnetwerk rondom de Tsjetsjeen die in maart de vluchtelingenstatus kreeg. Zo zou zijn halfzuster in 2014 naar Syrië zijn vertrokken om zich bij Islamitische Staat aan te sluiten.

Franse scholen beter beveiligd De Franse president Emmanuel Macron heeft zondag besloten de veiligheid op scholen en het toezicht op online propaganda van radicale islamistische groeperingen op te schroeven. Het staatshoofd, die de plannen zondag bekendmaakte na een ontmoeting met zes ministers en de antiterrorismeaanklager Jean-François Ricard, sprak over snelle ‘concrete acties’ tegen radicale islamistische propaganda online. Macron heeft plannen om de veiligheid op en nabij scholen te verbeteren nog voordat de herfstvakantie, die tot 2 november duurt, is afgelopen. Hoe de scholen precies beveiligd zullen worden is niet bekend gemaakt.

Spotprenten

Onder de arrestanten bevinden zich ook de ouders van een andere leerling van de docent. De schooldirectie had recent klachten gekregen van leerlingen en hun ouders over een of meer spotprenten van de profeet Mohammed waarmee de leraar tien dagen geleden in de klas een discussie over persvrijheid en vrijheid van meningsuiting op gang bracht. Afbeeldingen van Mohammed zijn volgens de islam een vorm van godslastering.

Op Twitter staat sinds begin oktober een video waarin een vader van een 13-jarige leerling van de school zich beklaagt over een ‘schurk’ die zijn dochter lesgeeft: de bewuste geschiedenisdocent. De man vertelt dat de docent eerst vroeg welke leerlingen moslim waren. Kinderen die hun hand opstaken kregen de mogelijkheid om de klas even te verlaten, omdat hij iets ging laten zien wat voor hen pijnlijk kon zijn. De dochter van de vader op Twitter weigerde te vertrekken en was geschokt door een spotprent waarop Mohammed met blote billen is afgebeeld.

De vader vond de gang van zaken zo beledigend voor moslims dat hij in de video andere ouders oproept om zich bij hem te melden, omdat hij vindt dat deze ‘misdadige’ docent niet meer voor de klas mag staan. Eerder keerde hij zich op sociale media al tegen de leraar, omdat die in de klas had ‘opgeschept’ dat hij meedeed aan de herdenking van de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo, waar vijf jaar geleden terroristen het vuur openden op de redactie, als vergelding voor het publiceren van spotprenten van Mohammed. ‘Jullie hebben zijn naam en zijn adres om STOP te zeggen’, aldus de vader op Facebook. Het is onduidelijk of de vader en de dader iets met elkaar te maken hebben.

Het gebied rond de plaats delict is afgezet. Beeld Getty Images

Volgens geschrokken ouders van leerlingen, die vrijdagavond bij de school met Franse media spraken, discrimineerde de leraar niet, maar wilde hij voorkomen dat moslimkinderen in zijn klas gekwetst zouden worden door de cartoons. De leraar ontving volgens de Franse krant Le Figaro dermate ernstige bedreigingen van ouders dat hij aangifte bij de politie heeft gedaan.

Vermeende dader doodgeschoten

Toen de politie vrijdagmiddag na telefoontjes van getuigen het onthoofde slachtoffer vond, bevond zich op tweehonderd meter afstand van het lijk een in het zwart geklede man. Hij droeg een mes, luchtdrukpistool en mogelijke een gordel met explosieven. Na een vluchtpoging weigerde hij zich over te geven en bedreigde hij de politie. Daarop schoten de agenten hem dood.

Vlak na de onthoofding zou de vermeende dader de aanslag hebben opgeëist op Twitter. Daar is het account van gebruiker @Tchetchene_270 opgeschort na het plaatsen van een foto van het afgesneden hoofd. De gebruiker beweert in de naam van ‘Mohammed de Barmhartige’ te hebben gehandeld, waarna hij zich aan de Franse president richt. ‘Aan Marcon (sic.), leider van de ongelovigen, ik heb één van je hellehonden geëxecuteerd.’

Frankrijk is de afgelopen jaren regelmatig opgeschrikt door aanslagen door islamitische militanten. De moord op de geschiedenisleraar is het tweede geweldsincident sinds het begin van de rechtszaak – op 2 september – tegen betrokkenen bij de aanslag van januari 2015 op Charlie Hebdo. Vorige maand viel een van oorsprong Pakistaanse immigrant in de buurt van het voormalige redactiekantoor van het tijdschrift twee mensen aan met een kapmes. De slachtoffers, die niets met Charlie Hebdo te maken hadden, overleefden de aanslag.