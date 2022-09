Franse zonnekoning was nét iets langer vorst dan koningin Elizabeth

Koning Lodewijk XIV (1638 - 1715) Beeld Hulton Archive / Getty

Koningin Elizabeth II is met haar 70 jaar en 214 dagen op de troon net niet de langstzittende vorst in de geschiedenis. De Franse zonnekoning Lodewijk XIV was 4 toen hij de troon besteeg en bleef tot zijn dood 72 jaar en 110 dagen aan de macht. Eerder dit jaar passeerde Elizabeth wel de Thaise koning Rama IX, beter bekend als koning Bhumibol, die 70 jaar en 126 dagen de scepter zwaaide.

Elizabeth is niet de enige Britse koningin in de toptien van langstzittende vorsten. Haar betovergrootmoeder Victoria was 63 jaar en 216 dagen koningin van het Britse rijk. In Nederland is koningin Wilhelmina de langstzittende vorst, met 57 jaar en 286 dagen. Als zij net als Elizabeth tot haar dood in 1962 op de troon was gebleven – Wilhelmina deed in 1948 afstand van de troon – was zij met 72 jaar en zes dagen langer vorst geweest dan de Britse koningin. Sultan Hassanal Bolkiah van Brunei is momenteel met bijna 55 jaar de langstzittende vorst.

De kosten van het Britse koningshuis liepen de laatste tien jaar opmerkelijk hoog op, van rond de 35 miljoen pond naar 102,4 miljoen pond (118 miljoen euro) in het laatste jaar. Deze sterke stijging heeft te maken met de manier waarop het budget van het koningshuis wordt vastgesteld. Bij de bepaling van de kosten kijkt de Britse overheid naar de waarde van het vastgoed. Bovendien is er extra geld beschikbaar gesteld om het sterk verouderde Buckingham Palace te verbouwen, omdat alle leidingen in het gebouw dateren uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.