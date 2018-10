Franse zeezeiler na maanden gevangenschap in Jemen weer vrij

Een Franse zeiler is dinsdag vrijgelaten nadat hij ruim vier maanden was vastgehouden in Jemen. In juni legde hij met zijn zeilboot aan in het door oorlog getroffen land om te foerageren.

Alain Goma, 54, in Franse media omschreven als een ‘zwerver van de zee’, was bezig met een reis om de wereld en onderweg naar India toen in de Rode Zee zijn water opraakte. De zeiler zette daarop met zijn tien meter-boot, de Jehol 2, koers naar Jemen, een van de armste landen van de Arabische wereld, waar al drie jaar een burgeroorlog woedt. De Verenigde Naties waarschuwden deze week voor een hongersnood die miljoenen inwoners kan treffen.

Op 3 juni meerde Goma aan in de haven van Hodeida, een belangrijke havenstad die onder controle staat van de Houthi-rebellen. De plezierzeiler arriveerde op het slechtste moment denkbaar: in Hodeida stond een hevig grondoffensief op het punt van beginnen. Bootjes voor de kust waren doelwit van luchtaanvallen. Aan water was groot gebrek. Goma werd gearresteerd omdat hij geen geldig visum had. Volgens zijn naasten wist de zeiler niets van de situatie in Jemen. ‘Het is hier oorlog,’ luidt de verbaasde tekst in het laatste sms’je dat hij op 3 juni naar familie in Frankrijk stuurde.

‘Krijgsgevangene’

De Houthi-autoriteiten beschuldigden hem van spionage en brachten hem over naar een gevangenis in Sanaa, de hoofdstad van Jemen onder rebellengezag. Toen de Volkskrant begin juli op bezoek was in Sanaa vertelden twee ambtenaren in de rebellenregering over een ‘Franse krijgsgevangene’, special forces-lid volgens hen, die in Hodeida zou zijn gearresteerd toen hij daar de vijand hulp kwam bieden. De naam van Goma werd hierbij overigens niet genoemd.

Goma mocht in de gevangenis contact hebben met de Franse ambassadeur en met zijn familie bellen, maar die spreekt van een ‘gijzeling’. Zij hadden hun hoop gevestigd op onderhandelingen met de Houthi-rebellen tijdens een vredesbespreking in het Zwitserse Genève vorig maand, maar daar weigerden de Houthi’s te komen opdagen.

Rol Oman

Volgens de Franse regering is Goma vrijgelaten na bemiddeling van buurland Oman. De Franse president Emmanuel Macron dankte het sultanaat voor de ‘beslissende rol’ die Oman heeft gespeeld. Oman reikt vaker de helpende hand naar westerlingen die in Jemen worden ontvoerd of gearresteerd.

Zijn familie vroeg in berichten op sociale media om zowel Goma als ‘de kinderen van Jemen’ te redden. Goma is inmiddels veilig in Oman, maar voor de kinderen van Jemen ziet het er minder rooskleurig uit. VN-hulpcoördinator Lise Grande waarschuwde deze week in een interview met de BBC voor ‘de ergste hongersnood in honderd jaar’ in Jemen. Volgens hulporganisaties lopen daarbij miljoenen kinderen gevaar.