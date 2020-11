Franse winkels vanaf zaterdag weer open, horeca blijft tot 20 januari dicht

Wandelen in een winkelstraat in de Franse stad Marseille in coronatijd. Zaterdag mogen in heel Frankrijk 'niet-essentiële winkels weer open. Beeld AFP

De lockdown wordt verlengd tot 15 december, maar wordt wel versoepeld. Vanaf zaterdag mogen de Fransen drie uur per dag buitenshuis zijn, op maximaal 20 kilometer afstand van hun huis. Nu is dat een uur per dag, binnen een actieradius van een kilometer.

Op 15 december zullen de bioscopen, theaters en musea weer opengaan en komt het verbod op niet-noodzakelijke verplaatsingen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een avondklok van 21.00 tot 07.00. Alleen op Kerst- en Oudjaarsavond geldt die avondklok niet, zodat de Fransen die bij familieleden kunnen doorbrengen. Mét mondkapje, drukte de Macron de bevolking op het hart.

De regering houdt wel een slag om de arm: als de voorspelde daling van het aantal besmettingen en patiënten op de ic’s tegenvalt, gaan de versoepelingen mogelijk niet door.

Voor de horeca en de sportscholen zijn de druiven hoe dan ook zuur: zij moeten tot 20 januari gesloten blijven. De president beloofde de getroffen bedrijven aanvullende financiële compensatie.

De Franse regering verwacht eind december of begin januari de eerste kwetsbare ouderen te kunnen vaccineren. De corona-vaccinatie zal niet worden verplicht.