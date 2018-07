Franse vrouwen delen op Twitter verklaringen over aanrandingen na WK-finale

Franse supporters vieren het winnen van het wereldkampioenschap voetbal in Parijs, zondag. Foto Getty Images

Sinds zondagavond de eerste vrouwen hun verhaal deden, is het aantal getuigenissen opgelopen tot enkele tientallen. De aanrandingen vonden plaats in verschillende delen van het land. De meeste verklaringen komen van vrouwen die de WK-finale in Parijs keken, maar er zijn ook getuigenissen uit ander steden, waaronder Lyon, Nantes en Rouen.

De aanrandingen vonden plaats in fanzones en kroegen, maar ook op straat en in het openbaar vervoer. De seksuele agressie waar de vrouwen het slachtoffer van werden loopt uiteen. Sommige slachtoffers werden ongewild op hun mond gezoend, maar in veel gevallen verklaren vrouwen onder hun jurk te zijn betast.

Onder de hashtag #MeToFoot worden inmiddels niet alleen verhalen van vrouwen gedeeld, maar ook reacties van mannen die vinden dat de vrouwen de ongewenste intimiteiten aan zichzelf te wijten hebben. Op de Twitterpagina van Kateya, het pseudoniem van degene die de actie is begonnen, worden die reacties geopenbaard op een zogeheten ‘mur de la honte’, Frans voor ‘wall of shame’. In de verklaringen schrijven de vrouwen niet over de afkomst van de daders.

De Franse autoriteiten hebben geen cijfers over het aantal aangiften bekend gemaakt. De Franse krant Le Figaro had daarom gevraagd. Marlène Schiappa, staatssecretaris voor de gelijkheid tussen man en vrouw, zei dat er ‘geen enkele reden is te twijfelen aan de waarachtigheid van de getuigenissen van deze vrouwen’.

De staatssecretaris zei verder dat er in grote menigten vaak geweldsdelicten plaatsvinden, in het bijzonder tegen vrouwen. ‘Dat is onacceptabel. Vrouwen moeten kunnen feesten zonder te worden lastiggevallen of aangerand. De daders van deze seksuele agressie moeten worden gestraft.’ De staatssecretaris heeft de slachtoffers opgeroepen aangifte te doen.\