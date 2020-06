Franse verkiezingen lijken gewonnen race voor Parijse fietsburgemeester Anne Hidalgo

Incidenten, schandalen en flaters bij de concurrentie

Lang leek het erop dat Macrons partij La République en Marche (LREM) de gedoodverfde favoriet was om de nieuwe burgemeester van Parijs te leveren. Bij de presidentsverkiezingen van 2017 boekte Macron in grote delen van de stad eclatante overwinningen. Maar het beleid van de president bleek de afgelopen jaren minder progressief dan hij tijdens zijn campagne had voorgespiegeld. In Parijs, op het rijke rechtse westen na een overwegend linkse stad, is dat nadelig.

De campagne van LREM in Parijs kende bovendien een valse start: Benjamin Griveaux, de burgemeesterskandidaat die door Macron naar voren was geschoven, kreeg concurrentie van de dissidente wiskundige Cédric Villani. Wat volgde was een aaneenschakeling van incidenten en flaters. Griveaux trad terug na een seksschandaal. Hij werd opgevolgd door Agnès Buzyn, die tot medio februari minister van Volksgezondheid was en alom wordt bekritiseerd om haar optreden in de aanloop naar de coronacrisis. In de peilingen staat zij op slechts 18 procent van de stemmen.

Een alliantie tussen LREM en de rechtse Les Républicains (LR), waarop in rechtse kringen hier en daar werd gezinspeeld, was van meet af aan kansloos. In onder meer Bordeaux en Toulouse steunt LREM de kandidaat van LR wel, maar in de hoofdstad zou zo’n openlijke overgave te veel gezichtsverlies voor Macron hebben betekend. Bovendien is het profiel van lijsttrekker Rachida Dati als vertrouweling van oud-president Sarkozy te rechts om ‘Macron-compatibel’ te zijn.