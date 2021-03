Franse Tweede Kamer zet eerste stap om klimaatbescherming op te nemen in grondwet

Duizenden studenten en demonstranten stroomden vandaag door de straten van Parijs voor de Global Strike Day om te protesteren tegen de wereldwijde klimaatverandering. Beeld Joris Van Gennip

Waarover ging de stemming precies?

Pal achter de grondbeginselen van de Republiek – verbod op discriminatie, scheiding van kerk en staat, gelijkheid voor de wet van mannen en vrouwen – komt straks een extra basisprincipe, als het aan de regering ligt. ‘Frankrijk garandeert de bescherming van het milieu en de biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering’, zo luidt de tekst waarover de Franse Tweede Kamer dinsdagavond heeft gestemd. De zin moet artikel 1 van de Franse Grondwet aanvullen.

Waar komt dit idee vandaan?

Het initiatief komt van de zogenoemde burgerconventie voor het klimaat. Die groep van 150 burgers, via loting geselecteerd, adviseert de regering over maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering. Na de grootschalige protesten van de ‘gele hesjes’ werd het burgerberaad in het leven geroepen om de kloof tussen politiek en burgers te verkleinen en het draagvlak voor maatregelen te vergroten. Eind vorig jaar heeft Macron aan dat beraad beloofd de grondwetswijziging per referendum voor te leggen aan het Franse volk. Voordat zo’n referendum er komt, moet volgens de wet eerst zowel de Tweede Kamer als de Senaat de tekst goedkeuren. De instemming dinsdagavond is daarin de eerste stap.

Wat betekent het voorstel concreet?

Milieuorganisaties zijn overwegend positief over de symboliek, maar ook verdeeld over de vraag of aanpassing daadwerkelijk verandering brengt. De Franse afdeling van Greenpeace noemde het een afleidingspoging van de regering om de slechte staat van dienst op milieugebied te maskeren. Bovendien verwijst de preambule van de Franse grondwet al naar het Milieu-handvest. Dat geeft eveneens een verplichting, zo benadrukt de actiegroep – als die al niet wordt gerespecteerd, is er geen garantie dat dit wel verandering brengt. Advocaat Arnaud Gossement, gespecialiseerd in milieurecht, waarschuwde dat de aanpassing het Milieu-handvest juist kan verzwakken. ‘Deze constitutionele hervorming zou absoluut niets toevoegen op het gebied van milieubescherming’, zei hij tegen de Franse nieuwssite 20minutes. ‘De Republiek’, die volgens de tekst de bescherming ‘garandeert’, is volgens hem niet aan te klagen in geval van nalatigheid.

Wat zeggen voor- en tegenstanders in het parlement?

Van links tot rechts krijgt Macron verwijten met een symbolisch trucje zijn imago te willen vergroenen. ‘Een pr-stunt die het bedrijfsleven in gevaar brengt’, oordeelde het Republikeinse Kamerlid Brigitte Kuster over de tekst. Bij de uiterst linkse beweging La France Insoumise klonk eveneens kritiek op Macrons poging ‘een groen snoepje’ in de grondwet te stoppen. Toch stemde een grote meerderheid dinsdagavond in met het voorstel. Republikeins Kamerlid Julien Aubert verklaarde dinsdag in l’Opinion zich te onthouden van stemming, ook al is de tekst ‘zinloos’ en houdt ‘Macron de mensen die denken dat dit een grote stap voorwaarts is, voor de domme.’ Desondanks stemt hij niet tegen – Aubert wil niet ‘tussen volk en tekst’ in gaan staan.

Hoe gaat het na vandaag verder?

Het referendum kan alleen doorgaan als beide Kamers goedkeuring geven. Na de stemming vandaag in het Assemblée Nationale gaat het voorstel naar de Senaat. Als die de tekst zonder wijziging goedkeurt, kan het referendum mogelijk in september worden gehouden. Mogelijk, want gezien de gezondheidscrisis is dat een heel krappe planning. Bovendien is instemming van de Senaat, waar rechtse partijen in de meerderheid zijn, niet zeker. De vraag is of het Macron lukt om nog voor het einde van zijn presidentschap deze belofte in te lossen. Frankrijk maakt zich op voor de campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend voorjaar.