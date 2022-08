Franse topclub Paris Saint-Germain kopieert ‘aftrapdoelpunt’ waarmee Sparta succes boekte

Kylian Mbappé van PSG scoort een ‘aftrapdoelpunt’ tegen Lille OSC. Beeld Getty

Het idee voor de aftrap is even simpel als doeltreffend: de speler die de aftrap neemt kaatst de bal ogenschijnlijk achteloos naar wat ploeggenoten, terwijl een andere medespeler zo onopvallend mogelijk de helft van de tegenstander betreedt. De verdedigers van de opponent schrikken pas wakker als hij met een dieptepass wordt bediend. Zo wist Sparta-aanvaller Vito van Crooij de verdediging van AZ vorige week binnen 8 seconden te verschalken.

Het doelpunt van Sparta ging, mede dankzij een video die ESPN snel op sociale media plaatste, direct de wereld over. Toch bleken er afgelopen weekend in de Europese competities nog voetbalclubs wier verdediging niet op de hoogte waren van deze noviteit.

Zo konden de stervoetballers van PSG het aftrapdoelpunt zondagavond nog eens dunnetjes overdoen. Op bezoek bij LOSC Lille lanceerde de ene voetbalgrootheid de ander. Kort na de aftrap vond Lionel Messi zijn ploeggenoot Kylian Mbappé – een nagenoeg identieke kopie van het Sparta-doelpunt, wederom in 8 seconden, en daarmee een evenaring van het Franse competitierecord uit 1992.

Jeugdafdeling

De trainer van PSG, Christophe Galtier, zei overigens na afloop dat zijn spelers het aftrapdoelpunt niet van Sparta, maar van de eigen jeugdafdeling hadden afgekeken. ‘Ons Onder-19-team deed het in de jeugdcompetitie tegen Salzburg’, aldus Galtier op de persconferentie. ‘We hebben het aan de spelers laten zien. Ze vonden het goed om het te proberen, dus hebben we er tijdens de training aan gewerkt.’ De Franse coach zei ook dat zijn staf vergelijkbare aftrappen uit de Duitse, Engelse en Spaanse competities had bestudeerd.

De tot in detail uitgedokterde aftrap past in de tendens dat zogeheten standaardsituaties in voetbalwedstrijden beslissender worden. Nu voetbalteams elkaar tactisch steeds effectiever bestrijden, proberen trainers hun spelers vaker via hoekschoppen, vrije trappen of ingooien tot scoren te laten komen.

De spelers van Sparta hadden de speciale aftrap op hun beurt afgekeken van de Britse voetbalclub Bournemouth. Een dag voor hun wedstrijd tegen AZ toonde assistent-trainer Nourdin Boukhari hen de beelden van het aftrapdoelpunt waarmee de Britse voetbalclub in december vorig jaar vroeg op voorsprong kwam.

Afgelopen zaterdag had ook Cliftonville, een voetbalclub uit Belfast die meedraait in de subtop van de Noord-Ierse competitie, succes met de tactiek. Ook aanvaller Ronan Hale had ongeveer 8 seconden nodig om te scoren. Cliftonville bleek na afloop zijn voorgangers wel erkentelijk: de socialemedia-afdeling van de club deelde een filmpje waarin alle drie de doelpunten – die van Bournemouth, Sparta en Cliftonville – tegelijkertijd te zien zijn.