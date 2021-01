Franse supermarkt doet smakeloze winteraardbei in de ban

Aardbeien worden geoogst op een aardbeienveld in Tipaza, Algerije. Beeld NurPhoto via Getty Images

Afgezien van slagroom- en poedersuikerfabrikanten zullen weinigen het ermee oneens zijn: de Franse supermarktketen Carrefour stopt met de verkoop van aardbeien in januari. ‘Ze hebben een vreselijk gebrek aan smaak’, aldus Yoann Alarçon, de pas aangetreden ‘directeur verse en traditionele producten’ van het supermarktconcern.

Tot het aardbeienseizoen in Spanje begint, halverwege februari, zullen de klanten van Carrefour het zonder de rode vruchtjes moeten stellen. ‘In plaats daarvan hebben we heerlijke citrusvruchten, Franse kiwi’s en krokante appels’, schreef Alarçon op Twitter.

Kleinschaligheid en lokale productie

Het schrappen van de winterse importaardbeien, die vooral uit Noord-Afrika komen, past in een bredere trend. Franse supermarktketens, die nog niet zo lang geleden volop investeerden in kolossale hypermarchés met mountainbikes, decoupeerzagen en bikini’s, hebben zich de voorbije jaren bekeerd tot het evangelie van kleinschaligheid en lokale productie.

In het kielzog van biologische winkels en hippe apps die pakketten met verse ingrediënten bezorgen, kiezen reguliere supermarkten voor voedingsmiddelen van Franse bodem. Volgens Carrefour komt 95 procent van de producten op de groente- en fruitafdeling uit Frankrijk.

Het ‘vreselijke gebrek aan smaak’ is niet de enige reden waarom Franse supermarkten groente en fruit van ver zoveel mogelijk willen weren. Het verschepen of overvliegen van, pak hem beet, aubergines uit Thailand of meloenen uit Senegal is belastend voor het klimaat. Bovendien kunnen de boeren en telers in eigen land wel een steuntje in de rug gebruiken nu ’s lands restaurants al maandenlang dicht zijn.

Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar, toen ook de meeste markten gesloten waren, riep minister van Financiën Bruno Le Maire de supermarktsector op de groente- en fruitafdeling ‘honderd procent Français’ te maken.

Saisonnalité

Grote supermarktconcerns, wier prijzenoorlogen in het verleden hebben geleid tot een daling van de inkomsten van boeren en voedselproducenten, spelen in de ogen van veel Fransen een dubieuze rol. ‘De supermarkten hebben ons compleet losgekoppeld van onze voeding’, zei Mathilde Golla, auteur van 100 dagen zonder supermarkt, in Le Figaro.

Golla besloot de supermarkt te mijden en at alleen nog maar streek- en seizoensgebonden producten. ‘Tomaten en aardbeien in de winter kon ik vergeten, maar ook sinaasappels en exotische fruitsoorten als bananen’, zei ze over haar supermarktloze periode.

De grote vraag is hoe ver supermarktketens als Carrefour en hun klanten willen gaan in hun streven naar saisonnalité, seizoensgebondenheid. Zijn de Fransen binnenkort bereid zich ’s winters courgettes, aubergines en tomaten te ontzeggen?

Als het aan Alarçon ligt wel. ‘Daar gaan we naartoe, stapje voor stapje’, antwoordde hij op de suggestie van een twitteraar om in de wintermaanden ook de tomaten in de ban te doen.