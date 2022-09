Franse runderen zijn na bijna drie weken ronddobberen voor de Algerijnse kust weer terug (om afgemaakt te worden)

Frans slachtvee. De Franse stieren die naar Algerije waren verscheept om daar halal geslacht te worden, mochten daar niet aan land worden gebracht. Beeld ANP / AFP

Dat ontstond toen de dieren twee dagen later aankwamen in de haven van Algiers, melden de Franse dagbladen Libération en Le Monde. De exportcertificaten van drie runderen vermeldden dat zij dragers zijn van de koeiengriep, een besmettelijke luchtweginfectie. Volgens de Franse autoriteiten is dat een fout; de kalveren zijn allemaal ingeënt en gezond, bezweert het Franse ministerie van Landbouw. Maar het lukte de Fransen niet hun Algerijnse collega’s daarvan te overtuigen. Zij ontzegden de stieren de toegang tot het Algerijnse vasteland.

De vrees voor de verspreiding van dierziekten leidt vaker tot een ware odyssee van levend vee. Vorig jaar zwierven twee Spaanse schepen met in totaal ruim 2.600 runderen drie maanden op zee nadat zowel Turkije als Libië weigerde ze toe te laten.

Als het aan het Europees Parlement ligt, komt er snel een einde aan de wekenlange rondzwervingen. Begin dit jaar riepen Europarlementariërs de Europese Commissie op om uiterlijk in 2023 met een actieplan te komen om het vervoer van levende dieren zoveel mogelijk te vermijden. Ook wil het Parlement dat de Commissie een EU-commissaris voor dierenwelzijn benoemt.

Hoge temperaturen

Het Parlement kwam tot die oproep nadat een commissie 18 maanden lang onderzoek had gedaan. Daaruit bleek dat de EU-regels voor het vervoer van dieren binnen de EU lang niet altijd worden nageleefd. Zo vindt het vervoer soms plaats bij extreem hoge temperaturen en maken dieren lange reizen.

Voor het vervoer van levende dieren naar landen buiten de EU heeft de EU geen controlesysteem. Nederland pleit in de EU voor een EU-breed verbod op het langeafstandsvervoer van vee, over land of over zee, naar derde landen. Eerder schortte Nederland vervoer over land in 2020 tijdelijk op, omdat de rustplekken in niet-EU landen vaak niet op orde bleken. Transport via zee en via het vliegtuig ging toen nog wel door; op zee en in de lucht bestaan namelijk überhaupt geen rustplaatsen, was de redenatie. Inmiddels is alle veetransport naar buiten de EU weer hervat.

Maar precieze cijfers over de huidige export van levend Nederlands vee over zee bestaan niet. ‘Het is lastig inzicht te krijgen in het fenomeen’, zegt Anne Hilhorst, directeur van dierenrechtenorganisatie Wakker Dier. ‘Deze zeetransporten naar niet-EU-landen zijn het afvoerputje van de vee-export.’

Uit cijfers die RTL Nieuws vorig jaar opvroeg bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bleek dat in een klein jaar tijd zo’n 2.750 Nederlandse runderen per schip werden vervoerd naar niet EU-landen. Dierenwelzijnorganisatie Eyes On Animals concludeerde eerder aan de hand van oormerken op videobeelden dat Nederlandse runderen in slachthuizen in Libië en Libanon belanden.

De Franse stieren zijn inmiddels terug in Frankrijk, maar op het bord van de consument zullen zij niet belanden. Na wekenlang ronddobberen wachten hen vernietiging. In de Algerijnse haven zijn de runderen namelijk gevoerd met Algerijns hooi. Een risico, vinden de Franse autoriteiten: in Algerije gaat het zeer besmettelijke mond- en klauwzeervirus rond.