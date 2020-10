Franse regering wil islamitische verenigingen ‘die vijanden van de republiek zijn’ verbieden

De Franse president Macron spreekt de pers toe bij de school waar een leraar werd onthoofd. Beeld EPA

Het gaat onder meer om het Collectif contre l’islamofobie en France’ (CCIF). Volgens Darmanin heeft die vereniging in de aanloop naar de aanslag bijgedragen aan de verspreiding van ‘een fatwa’ over de vermoorde leraar. De regering gaat daarnaast de sociale media aanspreken op ‘hun medeplichtigheid aan de verspreiding van haatpredikers’.

Hoewel nog veel onduidelijkheid bestaat over de precieze toedracht van de terreuraanslag in de rustige Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine, is onderhand wel meer bekend over wat zich de weken voor de onthoofding op de sociale media heeft afgespeeld. Kort na de aanslag dook een filmpje op van de vader van één van de leerlingen van Samuel Paty, de onthoofde leraar.

Klas verlaten

In die video, die een week eerder werd opgenomen, noemde de vader, Brahim C., Paty ‘een schurk’, omdat hij een cartoon van de profeet Mohammed aan zijn klas had laten zien (en zijn islamitische leerlingen daarvoor had aangeraden de klas even te verlaten).‘Jullie hebben zijn naam en zijn adres om STOP te zeggen,’ zei C. tegen de andere ouders. Volgens Darmanin werd daarmee ‘een fatwa’ over de Paty uitgesproken.

Inmiddels is bekend dat Brahim C., die één van de elf mensen is die momenteel vastzitten voor verhoor, in totaal drie filmpjes heeft verspreid waarin hij mensen oproept actie te ondernemen tegen Paty. Eén van die filmpjes maakte hij samen met Abdelhakim Sefrioui, een controversiële zelfbenoemde imam die bij de Franse autoriteiten bekendstaat als geradicaliseerd. Ook Sefrioui is opgepakt en wordt verhoord.

Brahim C. richtte zich in meerdere Facebookposts tot het CCIF. ‘Laten we met zijn allen zeggen: STOP RAAK ONZE KINDEREN NIET AAN. Contacteer het CCIF.’ Vooralsnog is onduidelijk of het CCIF die video’s daadwerkelijk op de eigen site verspreid heeft. De minister gaat niettemin laten onderzoeken of het CCIF en een aantal andere vergelijkbare verenigingen kunnen worden ontbonden.

Darmanin liet tevens weten dat de Franse justitie begonnen is met een onderzoek naar ‘tientallen individuen’. Het zou gaan om mensen die verdacht worden van het online verspreiden van extremistische islamistische denkbeelden.

De regering van president Macron lijkt zo opvallend snel daad bij zijn woorden te voegen. ‘De angst gaat van kant wisselen’, had de president eerder gezegd in reactie op de aanslag. ‘Islamisten mogen niet rustig kunnen slapen in ons land.’

Sociale media

De Franse regering gaat dinsdag om de tafel zitten met vertegenwoordigers van de sociale media. Volgens de regering worden die ‘op grote schaal gebruikt om oproepen tot geweld te verspreiden’. De sociale media zijn volgens de regering ‘medeplichtig aan een publieke lynchpartij’ – bedoeld wordt de verspreiding van de video’s van Brahim C. De staatssecretaris van Burgerschap, Marlène Schiappa, sprak van ‘cyberislamisme’.

De dader van de onthoofding, een 18-jarige Tsjetsjeen uit Evreux, een stad die 80 kilometer van Conflans-Sainte-Honorine ligt, zou tot zijn daad zijn overgegaan nadat hij die video’s had gezien op Snapchat.

Na de aanslag verschenen op de sociale media zo’n 80 steunbetuigingen aan de dader. De Franse justitie onderzoekt van wie die berichten afkomstig zijn en is van plan de afzenders te vervolgen.