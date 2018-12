Franse regering stelt accijnsverhoging uit in reactie op protest van gele hesjes

Gele-hesjes demonstranten in het zuiden van Frankrijk. Beeld AFP

Dit weekeind liepen demonstraties in het hele land opnieuw volledig uit de hand. In Parijs lieten gewelddadige actievoerders een spoor van vernieling achter en kwam het herhaaldelijk tot felle botsingen met de politie. De gele hesjesbeweging heeft met honderden arrestaties en gewonden in drie weken de meest gewelddadige protestgolf in decennia teweeggebracht in Frankrijk.

Duidelijk is dat de regering van Emmanuel Macron het protest niet langer in de hand heeft en met een oplossing moet komen. Het verzoek van twee politiebonden om de noodtoestand uit te roepen, werd zondag afgewezen. De oppositie van links tot rechts grijpt de rellen aan om het onvermogen van de regering bloot te leggen.

Sommige Franse media speculeren op een breder pakket maatregelen waarmee de gele hesjes de wind uit de zeilen moet worden genomen. Dit zou nodig zijn omdat betogers met slechts een tijdelijke bevriezing van accijnsverhogingen niet naar huis gaan, zo zei Christophe Chalencon, een voorman van de gele hesjes, dinsdagmorgen op de Franse tv.

Koopkrachtdaling

De gele hesjesbeweging keerde zich aanvankelijk met blokkades tegen de effecten van de energietransitie die president Macron voor ogen heeft, maar groeide uit tot een breder protest tegen koopkrachtdaling. De protestbeweging die door ruim driekwart van de bevolking wordt gesteund, heeft de groeiende kloof blootgelegd tussen de stedelijke elite en de burgers op het platteland en in de periferie die de prijs betalen voor de effecten van globalisering. De werkloosheid is in veel gebieden torenhoog en veel Fransen hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen.

Volgens critici heeft de ‘elitaire’ president Macron de sentimenten onder de Franse bevolking volkomen onderschat. Zijn populariteit is tot een dieptepunt gedaald. De president heeft een reis naar Servië deze week afgezegd om de crisis in eigen land te bezweren.