Franse regering slachtoffer van eigen ‘antinepnieuwswet’

De tweet van de Franse regering waarmee kiezers werden aangespoord te gaan stemmen voor de Europese verkiezingen in mei. Beeld Twitter

Het leek zo’n onschuldig en goedbedoeld initiatief. Met de Europese verkiezingen in aantocht wilde de Franse regering burgers oproepen te gaan stemmen. Daartoe lanceerde de overheid de Twittercampagne #ouijevote (#jaikstem).

Althans, dat was de bedoeling. Twitter weigert het bijbehorende campagnefilmpje te verspreiden. Het sociale medium beroept zich op de antinepnieuwswet die onlangs met veel bombarie door het Franse parlement werd aangenomen. Die ‘wet tegen de manipulatie van informatie’, zoals de officiële benaming luidt, schrijft onder meer voor dat sociale media bij politieke boodschappen duidelijk moeten vermelden wie ervoor heeft betaald, en hoeveel.

Discussie

Volgens de publieke informatiedienst van de Franse regering wordt #ouijevote van Twitter geweerd omdat het platform nog niet bij machte zou zijn die financieringsgegevens te verzamelen en te publiceren. Maar volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is er iets anders aan de hand. Het ministerie ziet in de beslissing van Twitter een ‘uiterste poging om een discussie op gang te brengen, gericht op het aanpassen van ons beleid’.

De in december aangenomen antinepnieuwswet is controversieel. Critici vrezen dat de wet de vrijheid van meningsuiting in gevaar zou kunnen brengen. Zo kan de Franse mediaraad ‘zenders die onder controle staan van buitenlandse mogendheden’ in verkiezingstijd blokkeren.

Arbiter van de waarheid

De Franse regering loopt nu in een valstrik die men zelf heeft opgezet. Wat volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken een ‘publieke informatiecampagne’ is, beschouwt Twitter als een politieke campagne. En zolang het Twitter niet ‘lukt’ om te vermelden hoe die campagne gefinancierd is, heeft het bedrijf dankzij de nieuwe Franse wet het volste recht de campagne te blokkeren.

Dat Twitter niet content is met antinepnieuwswet, is al langer duidelijk. ‘We zijn een bedrijf. Onze site is niet de arbiter van de waarheid’, verklaarde een woordvoerder van Twitter France tijdens een hoorzitting voor het Franse parlement.

Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner toonde zich – op Twitter – not amused over de blokkering van de campagne. ‘De prioriteiten van Twitter zouden moeten liggen bij het weren van berichten die terrorisme goedpraten, niet bij het blokkeren van een campagne van een democratische republiek die mensen oproept te gaan stemmen’.

‘Slachtoffer’

#ouijevote wordt niet alleen door Twitter als een inhoudelijke politieke boodschap beschouwd. In november spraken oppositiepartijen als de linkse Parti Socialiste en het uiterst rechtste Rassemblement National zich al uit tegen een video die de Franse regering onder de hashtag had verspreid.

Dat filmpje toont onder meer beelden van instortende ijsschotsen. ‘Klimaat: handelen of negeren?’ luidt de begeleidende tekst. Later volgen beelden van Victor Orbán en Matteo Salvini, en daarop de woorden ‘Europa: eenheid of verdeeldheid?’ Het geheel wordt begeleid door dreigend aanzwellende vioolmuziek. Dit is geen ‘publieke informatiecampagne’, maar een partijpolitieke boodschap, vonden de oppositiepartijen.

Twitter is het daar roerend mee eens. Het gevolg: het eerste grote ‘slachtoffer’ van de antinepnieuwswet is niet ‘een buitenlandse mogendheid’ die de verkiezingen probeert te beïnvloeden, maar de Franse overheid zelf.