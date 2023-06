Franse regering kondigt nieuwe maatregelen aan na derde nacht van rellen

De Franse president Emmanuel Macron schudt de hand van premier Élisabeth Borne. Beeld AFP

De onrust in Frankrijk begon op dinsdag, nadat een politieagent de 17-jarige Nahel had doodgeschoten. De dood van de tiener van Algerijns-Marokkaanse afkomst raakt een snaar bij veel Fransen, met name bij die met een migratieachtergrond. Ze zien het optreden van de politie als exemplarisch voor de neiging tot geweld en het systemisch racisme binnen Franse veiligheidsdiensten.

Na drie opeenvolgende nachten van demonstraties en rellen is de Franse regering nu op zoek naar een manier om de onrust de kop in te drukken. Na afloop van het crisisberaad prees Macron het ‘snelle en gepaste’ politieoptreden en kondigde hij ‘aanvullende maatregelen’ aan. Wat die precies inhouden, is onduidelijk. Daarnaast riep hij ouders op om hun kinderen thuis te houden en vroeg hij sociale media om copycatgedrag te voorkomen door ‘gevoelige inhoud’ te verwijderen.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Voorafgaand aan het beraad zei premier Élisabeth Borne vrijdag dat ‘alle mogelijkheden’ worden overwogen om de openbare orde te herstellen. Een bron binnen het Elysee zegt tegen persbureau AFP dat Macron de voorstellen van zijn regering ‘zonder taboes’ zal beoordelen.

Invoering avondklok

Borne en Macron zinspelen daarmee op het uitroepen van de noodtoestand, waar de rechtse en extreem-rechtse oppositie al sinds het begin van de onlusten om vraagt. Sébastien Chenu, ondervoorzitter van de Nationale Assemblee namens het extreem-rechtse Rassemblement National, riep vrijdag zelfs op tot invoering van een avondklok.

Het uitroepen van de noodtoestand roept de vergelijking op met 2005, toen het wekenlang onrustig was in Frankrijk nadat twee jongens op de vlucht voor de politie zich in een elektriciteitshuisje hadden verscholen en daar zijn geëlektrocuteerd. De regering van president Jacques Chiraq riep toen de noodtoestand uit, en gaf de politie daarmee veel ruimere bevoegdheden om personen te controleren en aan te houden.

Ook zonder noodtoestand nemen de Franse autoriteiten geen halve maatregelen om de relschoppers aan te pakken. In de nacht van donderdag op vrijdag waren veertigduizend politieagenten ingezet, van wie vijfduizend in Parijs. Na 31 arrestaties dinsdagnacht en zo’n 150 woensdagnacht, volgden er donderdagnacht maar liefst 875 arrestaties, waarvan bijna de helft in en om Parijs. Zo’n 250 agenten raakten gewond.

De toename in het aantal arrestaties is volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin het gevolg van een poging van autoriteiten om ‘extreem stevig’ op te treden tegen de relschoppers. Ordehandhavers kregen volgens hem te maken met ‘zeldzaam geweld’.

Mercedes met Pools kenteken

Volgens openbaar aanklager Pascal Prache probeerden politieagenten de 17-jarige Nahel dinsdag aan te houden in de Parijse voorstad Nanterre omdat hij er jong uitzag en in een Mercedes met een Pools nummerbord over de busbaan reed. Hij zou door een rood licht zijn gereden om zijn arrestatie te ontlopen.

De agenten haalden de jongen in toen hij vast kwam te zitten in het verkeer. Aanvankelijk zeiden ze dat er geschoten was uit angst dat hij over een van de agenten heen zou rijden, maar uit een video blijkt dat dat onmogelijk was, doordat ze allebei naast de auto stonden.

De agent die het schot loste, is aangehouden en wordt verdacht van opzettelijke doodslag. Zijn advocaat Laurent-Franck Liénard bood namens hem zijn excuses aan aan de familie van Nahel en zei op televisiezender BFMTV dat zijn cliënt er ‘kapot’ van is.

Op de video is te zien dat de agent schiet op het moment dat Nahel gas geeft. Liénard beweert dat zijn cliënt deed wat hij op dat moment nodig achtte, en dat hij op het been van de jongen mikte maar dat iemand tegen hem aan stootte waardoor hij hem in de borst raakte. ‘Uiteraard wilde hij de bestuurder niet doden.’