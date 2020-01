Franse regering doet handreiking aan vakbond: pensioenleeftijd gaat niet omhoog

Duizenden mensen nemen deel aan een groot anti-pensioenhervormingsprotest in Parijs, januari. Beeld Joris Van Gennip

In het aanvankelijke plan zouden Fransen die voor hun 64ste met pensioen gaan, financieel worden gekort. De facto betekende dat een verhoging van de pensioenleeftijd, hoewel president Macron en zijn premier die term nadrukkelijk niet in de mond namen. In theorie zou de officiële pensioenleeftijd van 62 ongewijzigd blijven.

Onder de aanhoudende druk van de vakbonden is de verhoging van de pensioenleeftijd nu ook in de praktijk van de baan. Dat wil zeggen, als het de vakbonden en werkgeversorganisaties lukt tot een akkoord te komen over een andere manier om de pensioenen te financieren. Is dat in april nog altijd niet gelukt, dan komt de evenwichtsleeftijd van 64 weer op de onderhandelingstafel, zei premier Philippe.

Volgens president Macron leidt het huidige Franse pensioenstelsel tot een tekort van 17 miljard euro in 2025. De president vindt dat de Fransen, die nu het vroegst met pensioen gaan van zo’n beetje alle westerse landen, langer moeten doorwerken om het stelsel betaalbaar te houden. Het intrekken van de evenwichtsleeftijd is voor de president dan ook een flinke meloen om door te slikken. Maar de regering lijkt bereid ver te gaan als het gaat om concessies aan de vakbonden, zolang het nieuwe pensioenstelsel er maar komt.

Met het intrekken van de verhoging van de pensioenleeftijd probeert de regering de vakbonden uit elkaar te spelen. De concessie is vooral bedoeld als handreiking aan de hervormingsgezinde vakbond CFDT, de grootste vakbond van het land. CFDT is voor een hervorming van het pensioenstelsel, maar mordicus tegen de evenwichtsleeftijd.

Radicalere vakbonden als de CGT, de op één na grootste van Frankrijk, nemen alleen genoegen met het intrekken van de pensioenhervorming in zijn geheel. Samen met een aantal andere vakbonden roept de CGT haar leden op om donderdag 16 januari opnieuw te demonstreren.

Afgelopen donderdag en zaterdag gingen honderdduizenden mensen de straten op om te protesteren tegen de hervorming. In Parijs kwam het tot gewelddadige schermutselingen met de oproerpolitie.