Franse regering bekritiseerd omdat vaccinatiecampagne begint ‘in tempo van een slak’

Begin deze week waren in het Verenigd Koninkrijk al bijna een miljoen mensen gevaccineerd, in Duitsland 238 duizend, in Italië 130 duizend, in Spanje 80 duizend. Met tweeduizend ingeënte burgers steekt Frankrijk daar bleekjes bij af, zeker omdat er een voorraad van minstens 500 duizend vaccins in de vriezers ligt.

Andere landen galopperen, maar Frankrijk ‘gaat voorwaarts in het tempo van een slak. Kampioen bureaucratie, allerlaatste als het aankomt op oplossingen’, schreef de rechtse krant Le Figaro. ‘Ons land is vernederd’, zei Eric Ciotti, afgevaardigde voor de rechtse Republikeinen.

Volgens de Journal du Dimanche was ook president Macron woedend over een campagne die volgens hem verliep in het tempo van ‘een wandeling met het hele gezin’. Maandag belegde hij een spoedvergadering met zijn belangrijkste ministers en gezondheidsexperts. Daarna beloofde minister van Volksgezondheid Olivier Véran dat het tempo zal worden opgevoerd: ‘De komende dagen zal Frankrijk zijn achterstand inhalen.’ Brandweerlieden en thuishulpen ouder dan 50 jaar worden versneld uitgenodigd voor vaccinatie. Later deze maand volgen thuiswonende 75-plussers, sneller dan gepland.

Franse strategie

Het trage verloop van de campagne is deels een gevolg van de Franse strategie. Eind vorig jaar lieten de autoriteiten weten dat zij rustig van start wilden gaan. Er mochten vooral geen fouten worden gemaakt, omdat het wantrouwen tegen vaccinaties in Frankrijk groot is. Ongeveer 40 procent van de burgers is niet van plan zich te laten inenten. ‘Het is niet goed om te snel te gaan’, zei de arts Alain Fischer, de Monsieur Vaccin die de campagne organiseert.

In eerste instantie wilde Frankrijk in januari alleen de bewoners van verzorgingstehuizen vaccineren, alsmede zorgpersoneel van een verhoogd risico op ziekte. In Duitsland werden daarentegen met behulp van het leger grote vaccinatiecentra opgezet voor een breder publiek. Ook in Israël, waar inmiddels bijna 13 procent van de bevolking is ingeënt, werd het net veel breder uitgeworpen.

De Franse procedure voor inenting is zwaar, mede vanwege het grote wantrouwen tegen vaccinaties. Volgens een maar liefst 45 pagina’s tellend protocol moet worden vastgesteld of er geen contra-indicaties zijn, teneinde ongelukken te vermijden die publicitair kunnen worden uitgebuit door anti-vaxers. Veel te bureaucratisch, vond president Macron. ‘Beschermen van ouderen in onze tehuizen, ja. Hen belasten met een onbegrijpelijke vaccinatiegids van 45 pagina’s, nee’, zou hij gezegd hebben tijdens een crisisberaad op het Elysée.

Vijf dagen

Als een oudere toestemming geeft voor vaccinatie duurt het vijf dagen voordat hij daadwerkelijk wordt ingeënt. De procedure is bedoeld om te inventariseren wie ingeënt wil worden, zodat er geen vaccins worden besteld die ongebruikt blijven. Maar vijf dagen is overdreven lang, zeggen critici, waarbij de feestdagen nog eens extra vertraging tot gevolg hadden.

De rustige vaccinatiestrategie van de Franse regering bleek onhoudbaar in een crisis die de afgelopen week meer dan 300 levens eiste en die het land stil legt. Deze week werd ook duidelijk dat de geplande heropening van restaurants en cafés op 20 januari waarschijnlijk wordt uitgesteld.