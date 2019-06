Franse rechter veroordeelt Iraanse imam voor hulp aan Kanaal-oversteken in bootjes

Een bootje van de Britse grenspolitie patrouilleert in de haven van Dover. Beeld Getty Images

Het was nog niet eerder voorgekomen dat de Britse kustwacht zoveel bootjes met migranten op één dag wist tegen te houden. Zij probeerden in acht boten de gevaarlijke oversteek te maken. Op zondag probeerde ook een Eritreeër vanuit IJmuiden op een zelfgebouwd vlot de Engelse kust te bereiken.

De Iraanse imam (39) werkte volgens justitie samen met een 29-jarige Senegalees, een vaste bezoeker van de moskee in Rouen waar hij predikte. De Senegalees kreeg negen maanden gevangenisstraf. Het tweetal werd in april gearresteerd, na een politie-onderzoek dat in maart was begonnen. De mannen bekenden tussen december en april zeven bootjes te hebben gekocht.

De rubberbootjes werden volgens de imam gekocht in een zaak in Deulemont, vlakbij de Belgische grens. Hij zou dit hebben gedaan in opdracht van een derde persoon. De politie kwam op het spoor van het tweetal nadat de politie op een strand in Noord-Frankrijk een rubberbootje, reddingsvesten en natte overalls had gevonden. In het huis van de imam werden tijdens een huiszoeking later twee bootjes, drie buitenboordmotoren en reddingsvesten aangetroffen.

De Franse kustwacht onderschept in december vorig jaar een bootje met migranten in het Kanaal, vlakbij de havenstad Calais. Beeld AFP

‘Ik schaam mij’

Tijdens de rechtszaak zeiden de twee mannen dat ze er pas later achter waren gekomen dat de rubberbootjes werden gebruikt voor illegale Kanaal-oversteken. De imam, die flauw viel tijdens de uitspraak, zei dat hij zich ‘schaamde’. ‘Toen ik dat hoorde, dacht ik aan de kinderen aan boord’, aldus de Senegalees tegen de rechter. ‘Ik zei tegen mezelf dat er doden hadden kunnen vallen.’

De officier van justitie en de rechter vond hun verhaal echter niet geloofwaardig. Zo wees het OM erop dat de imam regelmatig in de buurt was waar de boten werden gevonden. Vorige maand veroordeelde een Franse rechter twee Irakezen en een Iraniër voor het organiseren van illegale oversteken. Volgens de Franse regering wisten vorig jaar 276 migranten de Britse kust te bereiken in bootjes.

Sinds het moeilijker is geworden om vanuit Calais, verstopt in trucks, illegaal het Kanaal over te steken, is er een toename van het aantal pogingen via zee. Deze route is echter levensgevaarlijk , onder andere vanwege de drukte in het Kanaal en de koude en ruwe zee.

Border Force intercept 74 migrants as eight small boats cross English Channel https://t.co/iFWqFDTW8q pic.twitter.com/Xr3e7VsgTE Daily Mirror

Record-aantallen in de zomer

‘Dit is zeer verontrustend’, zei de Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid vorige week nadat de 74 migranten waren onderschept. ‘Diegenen die ervoor kiezen om deze gevaarlijke reis te ondernemen in een van ’s werelds drukste zeevaartroutes, brengen hun leven in groot gevaar’, aldus de bewindsman. ‘Ik zal er alles aan blijven doen om ze te stoppen.’

Parijs en Londen hebben de patrouilles in het Kanaal verhoogd om de illegale oversteken te bestrijden. De meeste migranten werden in de afgelopen zeven maanden in maart onderschept door de Britse autoriteiten. Het ging toen om 140 migranten. Beide landen houden er rekening mee dat de pogingen zullen toenemen in de zomermaanden.

‘Deze crisis had in december aangepakt moeten zijn’, twitterde het Conservatieve parlementslid Charlie Elphicke, nadat de 74 migranten waren onderschept. De regio Dover valt in zijn kiesdistrict. Elphicke: ‘Maar de aantallen blijven stijgen. Het ziet er naar uit dat er records zullen worden gebroken in de zomer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet greep krijgen op deze crisis.’