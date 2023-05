Franse rechter roept invloedrijke centrale bankier van Libanon op het matje

Riad Salameh. Een rechter in Frankrijk heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Beeld AFP

Een rechter in Frankrijk heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Riad Salameh, de 72-jarige directeur van de centrale bank in Libanon. Hij wordt verdacht van onder meer verduistering, zelfverrijking en witwassen. Dinsdagochtend stond in Parijs een verhoor op de rol, maar daar kwam Salameh niet opdagen. Volgens Libanese media heeft hij de oproep voor zijn verhoor nooit ontvangen, ondanks herhaaldelijke pogingen die te bezorgen.

In een reactie laat Salameh weten dat het arrestatiebevel ingaat tegen de ‘presumptie van onschuld’ en daarom een schending is van zijn rechten. De Franse justitie meet volgens hem ‘met twee maten’. Hij zegt in beroep te zullen gaan.

De rechtszaak tegen Salameh neemt daarmee steeds meer de contouren aan van een shakespeareaans drama. Doordat Salameh al dertig jaar de centrale bank leidt, heeft hij goede banden met vrijwel alle politieke facties en geldt hij als nagenoeg onaantastbaar. Dat maakt eventuele uitlevering door Beiroet aan de Franse autoriteiten een heikele zaak. Bij veel leden van de Libanese politieke elite bestaat de angst dat Salameh in zo’n scenario een boekje opendoet over hun eigen corrupte levenswandel.

Meerdere onderzoeken

In Libanon lopen meerdere onderzoeken naar Salameh, maar die worden als minder kansrijk gezien dan die in Europa. De belangrijkste aanklacht is dat hij samen met zijn broer een slordige 330 miljoen euro aan commissies opstreek bij de koop en verkoop van Libanese en Europese obligaties. Ze deden dat via het (speciaal daarvoor opgerichte) bedrijf Forry, geregistreerd op naam van Salamehs broer op de Maagdeneilanden.

Via een reeks tussenstops (brievenbusmaatschappijen) zouden de miljoenen zijn witgewassen met de aankoop van luxeappartementen in onder meer Frankrijk, België en Duitsland. Zelf zegt hij dat hij zijn rijkdommen vergaard heeft in zijn tijd als bankier bij Merrill Lynch. Justitie in meerdere Europese landen heeft inmiddels beslag gelegd op zo’n 120 miljoen euro aan vastgoed.

In juli loopt Salamehs termijn als hoofd van de centrale bank af. Of hij daadwerkelijk zal opstappen, en wie hem dan zou opvolgen, is in Libanon nog onderwerp van speculatie.

Gehaat in eigen land

In eigen land is hij vooral gehaat sinds de staat begin 2020 een bankroet uitriep, als gevolg van een door de centrale bank gecreëerde zeepbel. Onder Salamehs leiding kregen investeerders woekerrentes aangeboden in ruil voor het openen van een dollarrekening. Met deze dollars (en die van gewone spaarders) hield hij de wisselkoers kunstmatig laag, waardoor de waarde van de munt geen enkel verband meer hield met de reële economie.

Sinds het bankroet kunnen spaarders niet meer bij hun spaargeld. Driekwart van de bevolking leeft nu op of onder de armoedegrens, en de Libanese munt is door hyperinflatie nauwelijks nog iets waard. Tienduizenden hoogopgeleiden hebben het zinkende schip verlaten.