Franse pyromaan bekent vernielen 900 auto’s rond plaatsje in de Elzas

De brandstichtingen, 120 in totaal, vonden plaats in een straal van 30 kilometer om het stadje Sélestat in het midden van de Elzas. De totale schade wordt geschat rond de 8,5 miljoen euro.

De lieflijke Elzas, met zijn lichtgroene heuvels en pittoreske vakwerkdorpjes, raakte er niet over uitgepraat. De nieuwspagina’s van de regionale krant les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) lazen dikwijls als een detective van Georges Simenon. Soms hield de dader zich maandenlang gedeisd, om dan schijnbaar vanuit het niets ineens weer toe te slaan. ‘Eén vraag ligt op ieders lippen’, schreef DNA nadat er na maanden radiostilte wéér tientallen auto’s waren uitgebrand. ‘Is de pyromaan terug?’

‘Wraakoefening’

Volgens sommigen was de serie autobranden een wraakoefening van een ontslagen buschauffeur. Anderen hielden het op een verzekeringsfraudeur, of een autoverkoper die de strijd met zijn concurrenten op wel heel drastische wijze aanging. De politie, die in 2017 een speciaal onderzoeksteam optuigde met zes rechercheurs die zich voltijds met de zaak bezighielden, tastte jaren in het duister. De dader was ‘zeer mobiel’ en kende de vele smalle paadjes die de glooiende wijngaarden in de streek doorkruisen als zijn broekzak. Veel verder kwam de recherche lange tijd niet.

Totdat de politie dinsdag een 33-jarige man aanhield, die toegaf dat hij niet alleen verantwoordelijk was voor de brand in een Renaultgarage, een nacht eerder, maar voor de volledige serie autobranden in de regio. Over zijn motief is nog niets bekend. Het zou gaan om een doodgewone man, schreef de regionale pers aanvankelijk. Een ‘monsieur tout-le-monde.’

Hardloopkampioen

Een dag later bleek de dader toch niet zo gewoon te zijn. Hij is een hardloopkampioen die meerdere regionale wedstrijden van aanzien won, de laatste nog maar drie weken geleden. Zijn naam was met enige regelmaat op de sportpagina’s van de plaatselijke kranten te vinden. ‘Ik loop op adrenaline’, zei hij in 2018 tegen een lokale televisiezender. Volgens een officier van de gendarmerie hebben de hardloopvaardigheden van de dader hem mogelijk geholpen te ontkomen aan politiepatrouilles. Een ontknoping die in de boeken van Simenon niet zou hebben misstaan.

Hoewel relatief weinig pyromanen worden opgepakt – brandstichting is een delict met een notoir lage pakkans – komen autobranden in Frankrijk veel voor. Volgens het Nationaal observatorium voor criminaliteit worden er gemiddeld 110 auto’s per dag in de fik gestoken, het merendeel ‘s nachts. Dat komt neer op een jaarlijks gemiddelde van meer dan 40 duizend auto’s. Criminologen gaan ervan uit dat niet alle autobranden worden gemeld, en het daadwerkelijke aantal nog hoger ligt.