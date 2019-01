Franse privacywaakhond legt Google 50 miljoen euro boete op

Volgens de waakhond CNIL is Google niet ‘transparant genoeg’ geweest als het ging om gebruik van gegevens voor gepersonaliseerde reclame. Ook kregen gebruikers te weinig informatie over waarmee zij akkoord gingen.

De CNIL is de eerste Europese privacywaakhond die een grote sanctie oplegt sinds in mei vorig jaar nieuwe privacyregels in de EU van kracht werden. De lidstaten willen hiermee de gegevens van Europese burgers beter beschermen.

Ook moet de General Data Protection Regulation (GDPR) ervoor zorgen dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn en dat er niet te veel data wordt verzameld door bedrijven als Google en Facebook. Techgiganten die toch in de fout gaan, riskeren forse boetes.

Google fined a staggering 50 million Euros in France over GDPR failures https://t.co/tZVOHTkTKJ pic.twitter.com/BDBfqhW0fK Mirror Tech

Teveel moeite

De zaak tegen Google was aangespannen door twee organisaties die opkomen voor de privacy van burgers. Een van hen is None of Your Business van de Oostenrijkse privacy- en databeschermingsactivist Max Schrems. Hij wil met dit soort rechtszaken tegen grote internetbedrijven de nieuwe Europese regelgeving versterken.

Sinds de maatregelen van kracht werden, diende Schrems ook klachten in tegen Facebook, WhatsApp en Instagram. Beide organisaties voerden bij de Franse waakhond aan dat Google juridisch niet het recht had om de persoonlijke gegevens van de gebruikers in te zetten voor diensten van het bedrijf, in het bijzonder voor gepersonaliseerde reclame.

Volgens Google vraagt het van tevoren toestemming van gebruikers voor het gebruik van hun gegevens. Maar volgens de Franse waakhond worden Google-klanten ‘niet voldoende’ op de hoogte gesteld waarmee zij akkoord gaan.

Google was fined 50 million euros by France for its data collection practices. It is the largest penalty to date under the new EU privacy law. https://t.co/Dvwd7MXGY7 The New York Times

Vijf tot zes keer klikken

Gebruikers moeten vaak ook veel moeite doen om erachter te komen hoe en waarom hun persoonsgegevens worden gebruikt. De informatie is niet makkelijk toegankelijk en het wordt verspreid in diverse documenten. Vaak moeten Google-gebruikers vijf tot zes keer klikken om toegang tot de informatie te krijgen.

Door de werkwijze en ‘overtredingen’ van Google, aldus de waakhond, hebben de gebruikers geen garantie dat ‘belangrijke delen van hun privéleven’ niet zichtbaar worden.