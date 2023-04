Franse president Macron onder vuur door uitspraken over Taiwan

De Chinese president Xi Jinping (r) en de Franse president Emmanuel Macron overleggen op 7 april in China. Beeld AFP

Vanuit de Verenigde Staten wordt Macron zwaar bekritiseerd vanwege zijn uitspraken. ‘Als Europa geen partij kiest in het conflict over Taiwan tussen de VS en China, dan zouden wij misschien ook geen partij moeten kiezen. Laat ze zelf Oekraïne maar afhandelen’, zei de Republikeinse senator Marco Rubio op Twitter.

In het interview sprak Macron over een van zijn favoriete onderwerpen, de strategische autonomie van de Europese Unie. Europa moet op eigen benen leren staan, zei hij vijf jaar geleden in een toespraak voor de Sorbonne universiteit in Parijs, en niet meer afhankelijk moeten zijn van de VS en China.

Ideologische slag

Die toespraak werd destijds met de nodige scepsis ontvangen, maar volgens Macron heeft Frankrijk de ‘ideologische slag’ om dit onderwerp gewonnen. Alle landen van Europa zijn het erover eens dat de EU minder afhankelijk moet zijn van anderen, voor zijn veiligheid, de aanvoer van essentiële grondstoffen en de productie van chips en andere hoogwaardige technologie. Europa moet geen ‘vazal’ zijn, aldus Macron in het interview, maar een ‘derde pool’, naast de VS en China.

Maar net op het moment dat Europa doordrongen raakt van het belang van strategische autonomie, dreigt het te worden meegesleurd in crises ‘die niet de onze zijn’, aldus de Franse president. ‘Hebben wij belang bij een versnelling op het onderwerp Taiwan? Nee. Het ergste zou zijn om te denken dat wij, Europeanen, op dit onderwerp volgzaam moeten zijn en ons moeten aanpassen aan het Amerikaanse ritme en een Chinese overreactie. Waarom moeten wij ons aanpassen aan het ritme dat gekozen wordt door anderen?’ Europa moet zijn eigen positie bepalen, en zich niet voegen naar een logica van ‘blok tegen blok’, aldus Macron.

Autonome positie

Macrons positie past in een Franse traditie. In de jaren zestig zocht president De Gaulle ook naar een autonome positie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Critici van Macron stelden echter dat hij China in de kaart speelt, terwijl Europa zich op dit moment helemaal geen autonomie tegenover Amerika kan permitteren.

Macron wil niet dat Europa wordt meegezogen in het conflict over Taiwan, schreef de Nederlands-Amerikaanse geopolitiek analist Ivo Daalder op Twitter. ‘Maar hij vindt het prima om op de veiligheidsverplichtingen van de Verenigde Staten te vertrouwen om crises als de oorlog in Oekraïne aan te pakken. Dat is geen strategische autonomie. Dat is strategische nonsens.’