Franse pensioenhervorming moet doorwerken tot 64 stimuleren – oudere generaties blijven gevrijwaard

Voor het eerst sinds 1995 probeert Frankrijk het pensioenstelsel te herzien. In reactie daarop leggen de vakbonden sinds donderdag het land plat met stakingen en protesten.

Frankrijk ligt al een week plat door grootscheepse stakingen uit onvrede met de pensioenhervorming, maar de exacte inhoud van die hervorming was nog niet officieel door de regering bekendgemaakt. Wel was duidelijk dat de regering het huidige stelsel – met 42 verschillende pensioenregimes met bijbehorende privileges – wil afschaffen.

Na maanden van speculatie en tegenstrijdige berichten presenteerde premier Édouard Philippe, door president Macron als frontsoldaat naar voren geschoven, woensdagmiddag de hoofdlijnen van het ‘universele puntenpensioen’. In dat nieuwe stelsel draagt ieder gewerkt uur in gelijke mate bij aan de pensioenopbouw, niet alleen de laatste of meest lucratieve jaren van iemands loopbaan, zoals nu het geval is.

Toezeggingen

Veel Fransen vrezen erop achteruit te gaan. Om hen tegemoet te komen, deed premier Philippe een aantal toezeggingen. Voor wie voor 1975 geboren is verandert er niets. Wie na 1975 geboren is, zal tot 2025 pensioen opbouwen via het oude systeem. De eerste Fransen die volledig binnen het nieuwe stelsel vallen zijn vijftienjarigen, geboren in 2004. Een andere maatregel is de invoering van een minimumpensioen van 1000 euro, vooral bedoeld om boeren en kleine zelfstandigen tegemoet te komen.

Dat oudere generaties Fransen gevrijwaard zouden blijven van het nieuwe stelsel is niet onverwacht. Vooraf bestond het vermoeden dat iedereen die voor 1963 is geboren pensioen zou blijven opbouwen in het oude systeem. Dat de regering veel meer Fransen ontziet, is een flinke tegemoetkoming. Maar daar staat wel wat tegenover. De officiële pensioenleeftijd van 62 blijft onaangeroerd, maar er komt een ‘evenwichtsleeftijd’ van 64. Wie eerder wil stoppen met werken, gaat dat voelen in zijn portemonnee. Langer doorwerken wordt financieel gestimuleerd.

Dat was tegen het zere been van CFDT, Frankrijks grootste vakcentrale. Die gematigde vakbond is voor het puntenpensioen, en had zich tot dusver niet achter de stakingen geschaard. Maar met de ‘evenwichtsleeftijd’ is de regering een ‘rode lijn gepasseerd’, zei voorzitter Laurent Berger. Andere vakbonden verklaarden de stakingen te zullen voorzetten, en roepen op tot een nieuwe ‘nationale mobilisatie’ volgende week dinsdag.