Franse parlementariër geschorst voor racistische uitspraak tegen collega

Carlos Martens Bilongo vrijdag tijdens een demonstratie tegen de racistische opmerkingen van collega-parlementariër Grégoire de Fournas. Beeld AFP

Tegen wie schreeuwde Grégoire de Fournas van het Rassemblement national donderdag ‘terug naar Afrika’? Was het direct gericht tegen zijn zwarte collega-parlementariër Carlos Martens Bilongo, die op dat moment aan het woord was over een boot vol geredde migranten, of tegen de mensen aan boord van dat reddingsschip?

Die vraag houdt politiek Frankrijk bezig sinds donderdag het debat werd stilgelegd in reactie op het geschreeuw van De Fournas. Vrijdagmiddag moest hij zich verantwoorden voor de Assemblée nationale, de Franse Tweede Kamer, die daarna instemde met de schorsing. Ook wordt de financiële compensatie die hij als parlementslid ontvangt de komende twee maanden gehalveerd.

Er ging een schok door het parlement, donderdag. Het radicaal-linkse parlementslid Bilongo (La France Insoumise) sprak over de boot met 234 geredde migranten die al elf dagen op zoek was naar een veilige haven om aan te meren, tot hij werd onderbroken door geroep. ‘Laat hem terugkeren naar Afrika’, klonk het, of ‘laat hen terugkeren naar Afrika’ – in het Frans klinkt dat vrijwel hetzelfde.

Even viel Bilongo stil. ‘Helemaal niet!’, herpakte hij zich, waarop om hem heen parlementariërs begonnen te roepen om het uitzetten van de schreeuwer. De voorzitter wilde weten van wie de uitspraak kwam, schorste het debat en heeft een onderzoek ingesteld.

Volgens De Fournas was zijn uitspraak niet tegen zijn collega zelf gericht, maar tegen de boot met migranten. Maar dat onderscheid doet niets af aan het racistische karakter van de uitspraak, benadrukken anti-racismeorganisaties in Frankrijk. Ook onder Franse politici is de verontwaardiging en schok groot. ‘Racisme heeft geen plaats in onze democratie’, reageerde premier Elisabeth Borne, die zegt te rekenen op sancties vanuit het parlement. President Macron zei geraakt te zijn door de ‘ontoelaatbare’ woorden en sprak zijn steun uit aan de beledigde volksvertegenwoordiger.

Het ‘ware gezicht’ van extreem-rechts

Onder leiding van Marine Le Pen heeft het extreem-rechtse Rassemblement national de afgelopen jaren hard gewerkt aan het oppoetsen van het imago. Om zoveel mogelijk Fransen voor de partij te winnen moest de partij zich ontdoen van de scherpe randjes, het harde racisme van vader Jean-Marie Le Pen. Bij de parlementsverkiezingen in juni behaalde de partij 89 zetels, een ongekende winst ten opzichte van de 8 die ze tot dan toe bezetten.

Maar de uitspraak van De Fournas toont het ware gezicht van extreem-rechts, oordeelt de Franse politiek. ‘Ze kunnen wel mooi stropdassen dragen’, zei de vice-president van Macrons partij Renaissance, ‘het is een diep racistische beweging.’

Marine Le Pen schaarde zich vierkant achter haar partijgenoot. Volgens haar was het duidelijk dat zijn opmerking de migranten op de boot betrof. ‘Laten we serieus zijn’, reageerde Bilongo zelf op die verdediging, ‘zou het acceptabeler zijn geweest als een volksvertegenwoordiger over de vluchtelingen in een boot van SOS Méditerrannée in nood had geroepen: ‘Laat ze teruggaan naar Afrika’? Is racisme zo gewoon geworden dat deze uitdrukking acceptabel is geworden?’

Franse media wijzen daarnaast op racistische twitterberichten die De Fournas na donderdag heeft verwijderd, waarin hij onder meer iemand oproept ‘naar Afrika te gaan’ als hij ‘onder zwarten wil zijn’.