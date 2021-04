Franse parlement neemt omstreden veiligheidswet aan

Een agent in Parijs. In Frankrijk wordt het kwaadwillig helpen identificeren van agenten strafbaar. Beeld Getty Images

November vorig jaar gingen tienduizenden mensen in Parijs de straat op om te protesteren tegen een bepaling in het oorspronkelijke wetsontwerp die het strafbaar maakte herkenbare foto’s en filmpjes van politieagenten te publiceren. Vanwege die kritiek is het verguisde artikel aangepast. Nu stelt het dat het met ‘klaarblijkelijk kwade opzet helpen identificeren van politieagenten’ strafbaar is met 5 jaar cel of 75 duizend euro boete.

Volgens de tegenstanders deugt de wet nog steeds niet omdat termen als ‘klaarblijkelijk kwade opzet’ voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. De wet zal het journalisten en burgers hierdoor moeilijker maken om politiegeweld en discriminatie met het maken en publiceren van foto’s en filmpjes aan de kaak te stellen.

‘Deze wet (...) maakt de politie verdacht. Zij wekt de indruk dat deze essentiële publieke dienst niet door burgers mag worden bekritiseerd’, zei Alexis Corbière van de linkse partij La France Insoumise, die tegen de wet stemde.

Surveillancedrones

De veiligheidswet werd donderdag met 75 stemmen voor en 33 tegen aangenomen in de Nationale Assemblee, waarin de regeringspartij LREM van president Emmanuel Macron, die de wet had voorgesteld, een grote meerderheid heeft. De Franse Senaat had de wet eerder al aangenomen.

Volgens de regering is de wet nodig om de politie beter te beschermen tegen radicale elementen op straat en op sociale media. ‘Politieagenten en gendarmes zijn de kinderen van de Republiek. Wij moeten hen beschermen omdat zij ons elke dag beschermen’, zei minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin donderdag.

De wet bepaalt verder dat de lokale politie meer autonomie krijgt. Ook wordt de inzet van surveillancedrones uitgebreid. De Franse afdeling van Amnesty International liet weten dat de wet een bedreiging vormt voor de burgerrechten, onder meer door het veralgemeniseren van surveillancepraktijken.