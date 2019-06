Franse oud-president Sarkozy vervolgd in corruptiezaak

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy moet voor de rechter verschijnen in een corruptiezaak. Sarkozy en zijn advocaat zouden in 2014 geprobeerd hebben geheime informatie los te krijgen van een hoge rechter, Gilbert Azibert. Als tegenprestatie zou Azibert een post in Monaco aangeboden hebben gekregen. Azibert en Sarkozy’s advocaat zijn ook verdachten in de zaak.

De advocaat van Sarkozy zou Azibert om informatie hebben gevraagd over een andere corruptiezaak waarbij de oud-president betrokken was, de Bettencourt-affaire. Sarkozy zou voor zijn verkiezingscampagne in 2007 illegale betalingen van l’Oréal-erfgename Liliane Bettencourt hebben aangenomen. Door de rechter te paaien met een droombaan in Monaco, hoopte de ex-president informatie over die toen lopende rechtszaak in te winnen.

Sarkozy gebruikte een geheime telefoon en een valse naam (‘Paul Bismuth’) om met zijn advocaat over de zaak te communiceren. Het financieel parket, een justitiedienst die onderzoek doet naar financiële misdrijven, noemde dat ‘methoden van doorgewinterde criminelen’.

Geheime lijn

De zaak kwam toevallig aan het licht toen het financieel parket onderzoek deed naar weer een andere corruptiezaak waarin Sarkozy is verwikkeld, de zogeheten ‘Libische affaire’. De oud-president zou, eveneens voor zijn campagne in 2007, 50 miljoen euro hebben ontvangen van de Libische dictator Moammar Kadhafi.

Onderzoekers luisterden telefoongesprekken tussen Sarkozy en zijn advocaat terug, en kwamen erachter dat de twee ook via een ‘geheime lijn’ communiceerden. In die gesprekken, die de onderzoekers ook hebben teruggeluisterd, bespraken Sarkozy en zijn advocaat methoden om aan geheime informatie van de rechter te komen.

Het proces tegen Sarkozy zal naar verwachting de komende maanden in Parijs worden gehouden. Er hangt hem bovendien nog een proces boven het hoofd: Sarkozy is ook verdachte in weer een andere corruptiezaak, die draait om gesjoemel met de financiering van zijn verkiezingscampagne van 2012. Sarkozy zou daaraan bijna twee keer zoveel hebben uitgegeven als was toegestaan.

Het is niet de eerste keer dat een Franse oud-president strafrechtelijk wordt vervolgd. In 2011 werd Jacques Chirac veroordeeld voor verduistering en misbruik van publieke gelden in zijn tijd als burgemeester van Parijs. Chirac kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar.