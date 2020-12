Franse oud-president Giscard d’Estaing (1926-2020) overleden

Giscard d’Estaing bij de opening van de World Nuclear Exhibition in 2014. Beeld AFP

De afgelopen jaren werd hij meermaals met hartproblemen in het ­ziekenhuis opgenomen. Hij overleed thuis in het bijzijn van zijn familie, als oudste Franse ex-president in de geschiedenis.

‘VGE’, zoals Giscard d’Estaing vaak kortweg werd genoemd, kwam uit een vooraanstaande bourgeois-familie – hij kon onder meer een buitenechtelijke dochter van Lodewijk de Vijftiende tot zijn voorouders rekenenen – en genoot zijn opleiding aan de prestigieuze Ecole ­Polytechnique en ENA. In 1974 werd hij met zijn 48 jaar de jongste president van Frankrijk, totdat Emmanuel Macron in 2017 werd gekozen.

De liberale, centrum-rechtse Giscard heeft Frankrijk in meerdere opzichten de moderne tijd in geleid. Hij was de president onder wie de sociaal-maatschappelijke veranderingen, die werden ingezet tijdens de Parijse studentenrevolte van mei ’68, in politiek opzicht gestalte kregen. Onder zijn bewind werd abortus gelegaliseerd en werd anticonceptie in de Franse wet verankerd.

Giscard d’Estaing zal worden herinnerd als de president die volop investeerde in de ontwikkeling van de TGV en Minitel, de Franse voorloper van het internet. Onder zijn leiding koos Frankrijk voor kernenergie als voornaamste energiebron.

Op zijn 55ste werd hij verslagen door de socialist Mitterrand, een gebeurtenis die hem zwaar heeft getekend. Een van de laatste keren dat VGE in het openbaar verscheen was eind 2019 bij de begrafenis van Jacques Chirac, een andere politieke tegenstrever.

In mei kwam Giscard in het nieuws nadat een Duitse verslaggeefster een klacht had ingediend over vermeende handtastelijkheden na een interview met hem in 2018. Hij zou meermaals haar achterste hebben aangeraakt. Giscard d’Estaing heeft de beschuldiging altijd ontkend.