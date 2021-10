Franse oud-minister en zakenman Bernard Tapie (78) overleden

Tapie in 1989 als baas van de Franse voetbalclub Olympique Marseille. Beeld AFP

Hij was minister onder president François Mitterrand, hij was de succesvolste en meest rampzalige voorzitter van voetbalclub Olympique Marseille. Hij was zakenman, zanger, acteur en presentator. Met de dood van Bernard Tapie (78) neemt Frankrijk afscheid van een beroemdheid die maar niet saai wilde worden.

Tapie was een oorlogskind, geboren in 1943 in een Parijs’ arbeidersgezin. Op 23-jarige leeftijd begint hij een handel in televisies. Vervolgens groeit hij uit tot een succesvolle zakenman, gespecialiseerd in het reanimeren van failliete bedrijven, waaronder Adidas.

Zijn grootste bekendheid krijgt Tapie als hij in 1986 de aan lager wal geraakte volksclub Olympique Marseille koopt. Hij wordt zelf voorzitter van de club en met zijn fortuin koopt hij topspelers zoals Basile Boli, Jean-Pierre Papin, Eric Cantona en Fabien Barthez.

Tapie in 2019, tijdens een frauderechtszaak tegen hem. Beeld AFP

Omkoping en corruptie

De club wordt vijf keer achtereen kampioen van Frankrijk en wint in 1993 de allereerste Champions League. Maar in datzelfde jaar krijgt het Tapie-tijdperk bij Olympique Marseille een dikke zwarte rand. Tapie blijkt niet alleen dure spelers te hebben gekocht, maar ook een wedstrijd in de Franse competitie tegen Valenciennes. Marseille raakt het laatste kampioenschap kwijt en wordt teruggezet naar de tweede divisie, waar het opnieuw in financiële problemen komt.

Drie jaar later belandt Tapie voor een half jaar in de gevangenis vanwege corruptie. In de tussentijd is hij nog even minister van Stadszaken geweest onder president François Mitterrand, maar door alle problemen bij zijn bedrijven moet Tapie in 1993 al na drie maanden opstappen.

1996, Tapie komt aan bij de rechtbank voor een fraudezaak. Beeld REUTERS

Na zijn gevangenisstraf is Tapie even zakenman af. Hij blijft in de publiciteit als zanger, acteur en tv-presentator. In 2008 krijgt Tapie van een arbitragecommissie 403 miljoen euro toegekend omdat de bank Crédit Lyonnais hem bedrogen zou hebben bij de verkoop van Adidas in 1992. Maar in 2013 wordt Tapie verdacht van ‘oplichterij in georganiseerd verband’. De Franse regering zou bewust een arbitragecommissie hebben benoemd die Tapie welgezind was, omdat de zakenman een goede vriend is van de toenmalige president Nicolas Sarkozy. Uiteindelijk wordt Tapie vrijgesproken.

Tapie in 2008. Beeld Reuters

Zo gebeurt er altijd iets rondom Tapie. In zijn nadagen blijf hij zo veel mogelijk in zijn chique Parijse herenhuis. Om aandacht zit hij niet verlegen: Tapie hoefde maar een stap buiten de deur te zetten om te bedolven te worden om selfie- en handtekeningverzoekjes. Hij zou de wens hebben in Marseille, naar eigen zeggen een stad naar zijn hart, te worden begraven.

In een postuum omschrijft de Franse krant Le Monde Tapie als een man van duizend levens. Het duizendste bleek het laatste en kwam zondag tot een einde.