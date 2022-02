Franse oud-medewerker Jeffrey Epstein dood aangetroffen in cel

De gevangenis La Santé Prison in Parijs op een archieffoto. Hier werd Brunel zaterdagochtend dood in zijn cel aangetroffen. Beeld AFP

Brunel werd eind 2020 aangehouden op luchthaven Charles de Gaulle in Parijs, toen hij naar verluidt Frankrijk probeerde te ontvluchten. Hij werd onder meer beschuldigd van het werven van jonge meisjes voor Epstein, die een jaar eerder in een New Yorkse gevangenis in afwachting van zijn proces zelfmoord had gepleegd. Vorige zomer werd Brunel ook in beschuldiging gesteld voor verkrachting van een minderjarige.

De voormalige baas van een prestigieus modellenbureau in Parijs werd door meerdere topmodellen beschuldigd van aanranding en verkrachting. Zo vertelde Thysia Huisman een paar maanden voor Brunels arrestatie in haar boek Close-Up dat zij als 18-jarig model in 1991 in de Franse hoofdstad door hem werd verkracht. Pas toen de MeToo-beweging wereldwijd terrein won, durfde zij met haar verhaal naar buiten te komen. ‘Het was machtsmisbruik’, vertelde ze destijds aan de Volkskrant. ‘Het is nooit een eerlijke strijd geweest.’

Spil in groot onderzoek

Als handlanger van Epstein werd Brunel gezien als de spil in een groot Frans onderzoek naar de seksuele uitbuiting van vrouwen en meisjes. De politie heeft naar verluidt al honderden potentiële getuigen gesproken. Zelf heeft Brunel de beschuldigingen aan zijn adres altijd ontkend.

Brunel werd in de jaren tachtig aan de puissant rijke Epstein voorgesteld door Ghislaine Maxwell, Epsteins partner. Een Amerikaanse jury verklaarde Maxwell eind december schuldig aan het ronselen van minderjarige meisjes voor Epstein en aan het meehelpen om die meisjes seksueel te misbruiken. De 60-jarige Maxwell hangt een gevangenisstraf van tientallen jaren boven het hoofd.

De Britse prins Andrew voorkwam afgelopen week met een schikking een civiele rechtszaak tegen hem in de Verenigde Staten. De tweede zoon van koningin Elizabeth zou twintig jaar geleden meerdere malen seks hebben gehad met de destijds 17-jarige Virginia Roberts, iets wat de hertog van York zelf ten stelligste ontkent. In de schikking staat nadrukkelijk vermeld dat Andrew geen schuld bekent.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113