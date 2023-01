Franse ministerraad akkoord met pensioenvoorstel. ‘Macron is bereid ver te gaan voor deze hervorming’

Demonstranten in Parijs protesteren met een spandoek tegen de pensioensleeftijd van 64 jaar. Beeld Benoit Tessier / Reuters

Waarom wekt de voorgestelde pensioenhervorming zoveel woede op bij de Fransen?

‘Het meest omstreden voorstel is de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Dat heeft onder meer te maken met de Franse kijk op werk. Steeds minder hoeven werken wordt daarbij gezien als vooruitgang, een belangrijke verworvenheid.

‘De Fransen hechten er mede aan om op tijd met pensioen te kunnen, omdat ze veel betekenis vinden in de activiteiten buiten hun werk. Ik sprak donderdag bij de demonstratie nog een twintiger die tegen me zei: je moet niet denken dat gepensioneerden niks gaan zitten doen. Ze zorgen voor dierbaren, doen vrijwilligerswerk, zoeken vervulling op andere manieren dan werk. Dát is waar hij de straat voor opging, zei hij, niet zodat mensen langer kunnen ‘niksen en tv-kijken’.

‘Wat ook meespeelt, is dat de werkloosheid onder senioren in Frankrijk relatief hoog is. De angst is dat die periode van werkloosheid in de jaren richting het pensioen alleen maar langer wordt bij een verhoging.

‘Volgens de regering is het huidige pensioenstelsel niet houdbaar door de vergrijzing. Hier betalen werkenden het pensioen voor de gepensioneerden, er zitten geen pensioenfondsen tussen die ermee beleggen, zoals in Nederland. Maar er is wel discussie over de noodzaak van hervormen. Zeker sinds de regering veel geld heeft vrijgemaakt om Fransen te beschermen tegen de inflatie en tijdens de pandemie, twijfelt de bevolking aan het argument dat er geen geld zou zijn. Het is ook een politieke keuze: waarvoor ben je bereid te betalen?’

Afgelopen donderdag protesteerden meer dan een miljoen Fransen tegen de hervorming. Hoe bijzonder is dat?

‘Traditiegetrouw hangen de opkomstcijfers sterk af van wie je het vraagt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken sprak over 1,1 miljoen protesterende Fransen, een van de vakbonden had het over ruim 2 miljoen. Hoe dan ook was de opkomst voor iedereen verrassend hoog. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met de demonstraties van 1995, toen ook op grote schaal werd geprotesteerd tegen een pensioenhervorming. Na langdurig protesteren werd die ingetrokken.’

Hoe groot is de kans dat Macron zijn plan er wél door krijgt?

‘Om een meerderheid te krijgen in het parlement, is steun nodig van de rechtse partij Les Républicains. Dat de regering nu inzet op verhoging van de pensioenleeftijd naar 64 in plaats van 65 en het minimumpensioen wordt verhoogd tot 1.200 euro, claimen politici van Les Républicains als hun succes in de onderhandelingen. Daar lijken ze tevreden over, maar het is niet gegarandeerd dat de hele partij zich achter het huidige voorstel schaart.

‘Daarnaast hebben de linkse partijen al aangekondigd dat ze alle parlementaire middelen zullen gebruiken om de verhoging tegen te houden. Zo kunnen ze eindeloos amendementen en vragen indienen. Het extreem-rechtse Rassemblement national is ook faliekant tegen verhoging van de pensioenleeftijd.

‘Maar het parlement in Frankrijk is minder machtig dan in Nederland. Uiteindelijk kan de Franse regering ook besluiten de wetgeving door te voeren zonder stemming in het parlement op basis van een artikel in de grondwet, 49.3.’

Dat klinkt als een zwaar middel. Heeft dat geen gevolgen voor Macron?

‘Artikel 49.3 is al meermaals ingezet sinds vorig jaar het nieuwe parlement aantrad. Parlementariërs kunnen een motie van afkeuring indienen. Als die wordt aangenomen, valt de regering, maar dit gebeurt niet zo snel. Dat heeft er mede mee te maken dat de linkse partijen geen handtekening onder een motie van extreem-rechts willen zetten, en andersom.

‘Op straat hoor je wel dat mensen deze handelswijze niet democratisch vinden. Macron had bij zijn herverkiezing in 2022 ook beloofd dat hij anders zou regeren dan in zijn vorige termijn, met meer overleg. Daar staat het voortdurende gebruik van artikel 49.3 wel mee op gespannen voet.’

Hebben de protesten van de Fransen dan wel zin?

‘Dat de opkomst donderdag zo groot was, geeft de sociale beweging zelfvertrouwen en voorziet hen van elan. De volgende stakingsdag is 31 januari, kort voor de behandeling van het voorstel in het parlement. Het is spannend hoe lang deze protesten zullen aanhouden, en of de regering toch met concessies zal komen onder druk van de protesten. De bonden kunnen ook met een relatief beperkte opkomst een grote impact hebben. In oktober, bijvoorbeeld, zat door een staking in de olieraffinaderijen eenderde van de benzinestations zonder of met een tekort aan benzine.

‘Maar dat de pensioenleeftijd naar 64 gaat, lijkt wel vast te staan. Veel mensen die donderdag op straat waren, vrezen daar ook voor, viel me op toen ik ze sprak. Toch vinden ze het belangrijk om te laten zien dat de regering niet zomaar dingen kan doorvoeren zonder verzet.’

Hoe belangrijk is deze hervorming voor Macron?

‘Een hervorming van het pensioenstelsel was een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloften. Dat was het tijdens de verkiezingen van 2017 al, maar tijdens zijn eerste termijn zag hij – na eveneens grootschalig protest – af van de invoering door het uitbreken van de coronapandemie. Tijdens de verkiezingscampagne van vorig jaar was de pensioenhervorming opnieuw een speerpunt. Hij is bezig aan zijn tweede en laatste termijn, dus herkozen worden kan hij toch niet meer. Het gaat om zijn nalatenschap. Macron lijkt bereid daarvoor ver te gaan.’