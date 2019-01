Franse minister vindt wijn ‘geen alcohol als alle andere’

De Franse minister van Landbouw en Voeding, Didier Guillaume. Beeld AFP

Wilt u dit artikel liever beluisteren? Hieronder staat de door Blendle voorgelezen versie.

Hij noemde alcoholisme ‘dramatisch’, vooral als het om jongeren gaat, maar wat Guillaume betreft is de ene alcoholische drank de andere niet. ‘Zij drinken mixdrankjes en sterke drank.’ De regering moet niet alleen ‘strijden tegen alle verslavingen’, maar ook ‘het goede en het mooie bijbrengen aan de Franse jongeren', vindt hij. ‘We moeten ze leren een glas wijn te drinken, zodat ze weten wat dat is.’

Het is een nieuw hoofdstuk van een polemiek die in Frankrijk om de zoveel tijd de kop opsteekt. Moderne wetenschappelijke inzichten over de schadelijkheid van alcohol laten zich slecht rijmen met de traditionele Franse cultuur waarin het drinken van een of twee glazen wijn bij de maaltijd als volstrekt normaal wordt beschouwd.

Veelzeggend was de woede van agenten van de Franse oproerpolitie nadat zij in 2011 te horen kregen dat de korpsleiding had besloten geen ‘quart de rouge’ meer bij de lunch te serveren. Volgens een politievakbond was dat een groot onrecht. De agenten waren gehecht aan hun ‘kwartje rood’ – een klein flesje of karafje met 18 à 20 centiliter wijn, een kwart van de inhoud van een reguliere fles.

Olifant in de kamer

In de strijd tegen ongezonde leefgewoonten en verslavingen is alcohol in Frankrijk de olifant in de kamer. Tijdens een landbouwconferentie in februari 2018 zei president Macron dat hij niet van plan is de alcohol- en tabakswet aan te scherpen. De president is zelf een wijndrinker, naar eigen zeggen ‘zowel tussen de middag als ’s avonds’.

Het nationale strijdplan tegen verslavingen, dat vorige week werd gepresenteerd, bevat niet één concrete maatregel om alcoholverkoop en -gebruik te verminderen. Verslavingsdeskundigen betreurden dat ‘gebrek aan politieke wil’ en noemden het plan ‘een overwinning voor lobbyisten’. Wijn is niet alleen Frans cultuurgoed, het is ook een product dat verkocht moet worden en waarachter een miljardenindustrie met een gestroomlijnde lobby schuilgaat.

Minister Guillaume werd op Twitter door psychiater en verslavingsdeskundige Michel Reynaud uitgenodigd om eens een bezoekje te brengen aan de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis. ‘Iedere dag belanden er Fransen op de spoedeisende hulp door het drinken van wijn.’