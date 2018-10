Franse minister en vertrouweling van president Macron treedt af na twee dagen getouwtrek

Macron wilde de 71-jarige Collomb, een steunpilaar in zijn kabinet, niet kwijt. Nu Collomb zijn voornemen om af te treden nogmaals heeft bekrachtigd, kan Macron niet langer om zijn opstappen heen.

De president betreurt ‘dat Collomb zichzelf in een situatie heeft gebracht waarin hij moet opstappen’, aldus een woordvoerder. Collomb (71) liet een paar weken geleden weten in 2020 een gooi te willen doen naar het burgemeesterschap van Lyon, de stad waarvan hij eerder al zestien jaar burgemeester was. Om zich daarop voor te bereiden, wil hij na de Europese verkiezingen van mei volgend jaar afzwaaien als minister.

Dat kwam Collomb op kritiek te staan. Oppositiepartijen vroegen zich af of Collomb nog optimaal kan functioneren als minister van Binnenlandse Zaken. Hij zou vooral met de aanstaande strijd om het burgemeesterschap van Lyon bezig zijn. Volgens sommigen dreigt bovendien belangenverstrengeling. Het is niet denkbeeldig dat Collomb als minister van Binnenlandse Zaken beslissingen moet nemen die de stad Lyon aangaan.

Onhoudbaar

Collomb wil niet dat zijn ministerschap en zijn ministerie ‘gedestabiliseerd’ worden door een ‘persoonlijke, politieke beslissing’, en besloot maandagavond zijn ontslag aan te bieden. Naar verluidt was dat voor Macron en premier Philippe in eerste instantie onbespreekbaar. Maar Collomb hield voet bij stuk, en sprak dinsdag opnieuw uit het ministerschap te willen neerleggen. Daarmee maakte hij zijn eigen positie bewust onhoudbaar. Franse parlementsleden vonden de soap rondom Collomb te lang duren, en spraken van een ‘poppenkast’ en ‘een slecht theaterstuk’.

Het aftreden van Collomb is een gevoelig verlies voor president Macron. De minister van Binnenlandse Zaken is een door de wol geverfd politiek zwaargewicht. Hij was bovendien een van de vertrouwelingen van de president, als marcheur van het eerste uur. Collomb behoort tot een select groepje politici die vanaf het begin betrokken waren bij Macrons beweging En Marche.

Weer een aderlating

Het opstappen van Collomb betekent een nieuwe aderlating voor de ministersploeg van Macron. Eind augustus en begin september traden twee populaire ministers af, respectievelijk milieuminister Nicolas Hulot en sportminister Laura Flessel. Het Élysée bezweert in dagblad Le Monde dat ‘er in het geval van Gérard Collomb geen sprake is van een politiek meningsverschil met de president.’ Bij de afgetreden milieuminister Nicolas Hulot was dat wel het geval. Hulot vond het milieubeleid van de regering Macron niet ambitieus genoeg. Collomb zou daarentegen simpelweg nog één keer burgemeester van ‘zijn’ Lyon willen worden.

Toch deed Collomb de afgelopen tijd een aantal uitspraken die suggereren dat er wel degelijk sprake was van wrijving tussen hem en Macron. ‘Het ontbreekt de president aan nederigheid’, zei hij 6 september op de televisie, als mogelijke verklaring voor de dalende populariteit van de president. Diezelfde dag zei hij in een onderhoud met journalisten dat ‘er maar weinig mensen zijn met wie Macron praat.’ Collomb sprak de vrees uit dat de president zichzelf zal isoleren. Ironisch genoeg draagt Collomb daar met zijn aftreden zelf aan bij.