Franse militair bij klopjacht in Dordogne neergeschoten en gearresteerd

De speurtocht van de politie naar de gevluchte ex-militair. Beeld AFP

Met driehonderd agenten, zeven helikopters en gepantserde voertuigen zochten de autoriteiten sinds zondagochtend naar de 29-jarige Terry Dupin. Na 36 uur zoeken vonden ze hem in een bos in de Dordogne, waarna hij tijdens zijn arrestatie werd neergeschoten. Hij zou zijn gevonden omdat hij een elektronische enkelband droeg. Volgens Franse Media is Dupin zwaar gewond.

De burgemeester van Le Lardin-Saint-Lazare, waar de klopjacht begonnen, riep inwoners op binnen te blijven. De school in de gemeente van nog geen tweeduizend inwoners bleef vandaag gesloten.

De zaak doet denken aan de Belgische militair Jürgen Conings die sinds twee weken wordt gezocht, en eveneens zwaar bewapend het bos in vluchtte.

Bekend bij politie

Dupin werd al vier keer veroordeeld voor geweld tegen zijn ex-vrouw. De laatste keer was in maart vorig jaar, waarbij hij een celstraf kreeg opgelegd. Die mocht hij op zijn verzoek deels thuis uitzitten met een enkelband.

Ondanks een contactverbod zocht de man zijn ex-partner in de nacht van zaterdag op zondag thuis op, waar hij haar nieuwe vriend aanviel. Omwonenden belden de politie, maar eenmaal ter plaatse nam de dader de politiewagens onder vuur. Geen van de agenten raakte daarbij gewond.

Jachtgeweer

Ondanks een wapenverbod beschikte de dader over een jachtgeweer, waarmee hij gedurende de klopjacht ook op een politiehelikopter zou hebben geschoten. Steeds als hij in beeld kwam van de agenten, zou hij opnieuw op hen hebben geschoten, zo liet de leider van de zoekoperatie weten in de Franse krant Le Figaro.

Volgens een verklaring van de politie heeft de man herhaaldelijk op agenten geschoten. Beeld AFP

De krant wees op een vergelijkbare zaak, eind vorig jaar in Puy-de-Dôme, waar een voortvluchtige man na een melding van huiselijk geweld drie agenten doodschoot en een vierde ernstig verwondde. Ook de dader zelf werd uiteindelijk dood gevonden.