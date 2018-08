Franse milieuminister stapt op tijdens radio-uitzending

De Franse minister Nicolas Hulot van Ecologische Transitie is opgestapt. Hulot is het oneens met de koers van president Emmanuel Macron op het gebied van klimaat, en wil zijn naam daarom niet langer aan het kabinet verbinden.

De Franse minister Nicolas Hulot van Ecologische Transitie (vooraan) staat bovenop een windmolen tijdens een bezoek aan Juille in januari dit jaar. Foto afp

Hulot kondigde zijn aftreden aan in een interview op de Franse radio. ‘Ik wil mezelf niet langer voorliegen’, zei hij. Hij noemde zijn keuze ‘de moeilijkste beslissing in mijn leven’. Hulot had president Macron en premier Edouard Phillipe niet van tevoren op de hoogte gebracht van zijn beslissing, omdat hij bang was dat ze hem hadden kunnen overtuigen toch aan te blijven.

Naar eigen zeggen nam Hulot maandag het besluit op te stappen, na gesprekken tussen de regering en de Franse Jagersbond, waar ook de president bij aanwezig was. Tijdens die gesprekken werd onder meer besloten de kosten voor een jachtakte bijna te halveren. Al langer wond Hulot zich op over de invloed van lobbyisten op het beleid van zijn ministerie. ‘Mijn baan bevindt zich in het kruisvuur van lobby’s’, zei hij daarover.

Prioriteiten

Hulot signaleerde dat milieubehoud en zorg voor het klimaat niet tot de prioriteiten van de regering behoren. ‘We zetten kleine stapjes, maar is dat genoeg? Het antwoord is nee’, zei de ex-minister, die ‘niet langer de illusie’ wil verspreiden dat zijn aanwezigheid in de regering betekent dat er grote stappen worden gezet op het gebied van klimaat.

Hulot sprak zijn respect uit voor president Macron, en zei te hopen dat de president lessen zal trekken uit zijn aftreden. De Franse regering schrijft in een reactie dat Hulot ‘trots kan zijn op zijn resultaten als minister’. Een woordvoerder van president Macron liet weten dat er op termijn een nieuwe minister op Hulots post zal worden benoemd.

Hulot was een van de prominentste ministers in het Franse kabinet. Voor zijn ministerschap was hij bekend als presentator van natuurprogramma’s en milieuactivist. In 2011 was hij een van de gegadigden om presidentskandidaat te worden voor De Groenen, maar die wens spatte al in de voorverkiezingen uiteen.