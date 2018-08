De Franse minister van ecologische transitie Nicolas Hulot is plotseling opgestapt. Hulot is het oneens met de koers van president Macron op het gebied van klimaat, en wil zijn naam niet langer aan het kabinet verbinden.

De Franse minister Nicolas Hulot van Ecologische Transitie (vooraan) staat bovenop een windmolen tijdens een bezoek aan Juille in januari dit jaar. Foto afp

De minister kondigde zijn aftreden dinsdagochtend aan in een interview op de Franse radio. ‘Ik wil mezelf niet langer voorliegen’, zei Hulot. De afgetreden minister had president Macron en premier Édouard Philippe niet van tevoren op de hoogte gesteld van zijn beslissing, omdat hij bang was dat ze hem hadden kunnen overtuigen toch aan te blijven.

Voor zijn ministerschap was Hulot bekend als milieuactivist en presentator van natuurprogramma’s. In 2011 was hij een van de gegadigden om presidentskandidaat te worden voor De Groenen, maar die wens spatte al in de voorverkiezingen uiteen.

De benoeming van Hulot zorgde ervoor dat veel Fransen Emmanuel Macron gingen zien als president bij wie het klimaat hoog op de agenda stond. Macron leek die groene voornemens aan het begin van zijn presidentschap te bevestigen. ‘Als we niets doen, gaat de wereld de strijd tegen klimaatverandering verliezen’, zei de president op een door hem georganiseerde klimaattop in Parijs.

Het beleid van Macron bleek al snel een stuk minder klimaatvriendelijk dan velen aanvankelijk dachten. Als puntje bij paaltje kwam, bleek de zorg voor het klimaat niet tot de prioriteiten van het kabinet te behoren.

Onkruidverdelger glyfosaat

Toen de EU in november 2017 besloot om het gebruik van de mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger glyfosaat nog vijf jaar toe te staan, haastte Macron zich te zeggen dat het middel in Frankrijk over uiterlijk drie jaar zou worden verboden. In januari bleek het kabinet het standpunt ten aanzien van het controversiële bestrijdingsmiddel te hebben herzien. Frankrijk gaat ‘proberen’ om glyfosaat uit te bannen, zei minister van Landbouw Stéphane Travert. ‘Zolang er geen geschikt vervangend middel is gevonden, zal het gebruik niet worden bestraft.’

Ook het afbouwen van de productie van kernenergie verliep minder voortvarend dan Macron had beloofd. In 2025 moet het aandeel nucleaire energie ten opzichte van de totale energieproductie met 50 procent zijn afgenomen. Het halen van die doelstelling was een campagnebelofte van Macron. Eind 2017 moest milieuminister Hulot desondanks toegeven dat die norm waarschijnlijk niet zal worden gehaald.

Zo moest Hulot maatregelen verdedigen waar hij eigenlijk niet achter stond. ‘We zetten kleine stapjes, maar is dat genoeg? Het antwoord is nee’, zei Hulot op de radio. De ex-minister ‘wil niet langer de illusie wekken’ dat zijn aanwezigheid in het kabinet betekent dat er fundamentele stappen worden gezet op het gebied van klimaat. In de Franse media werd al langer gespeculeerd over een eventueel vertrek van de milieuminister, die regelmatig openlijk overhoop lag met landbouwminister Travert.

Jagersbond

Hulot nam het besluit om op te stappen maandagavond, na gesprekken tussen de regering en de Franse Jagersbond. Tijdens die gesprekken werd onder meer besloten de kosten voor een jachtakte te halveren. Hulot wond zich op over de belangrijke rol die een bekende jachtlobbyist aan de onderhandelingstafel speelde. Het was niet de eerste keer dat Hulot zich uitsprak tegen de grote invloed van lobbyisten op het beleid van zijn ministerie. ‘Mijn baan bevindt zich te midden van een spervuur aan lobby’s’, zei hij daarover.

Het aftreden van Hulot is een gevoelig verlies voor president Macron. Met name bij de linkse oppositie ligt Macron al langer onder vuur. Nu langzamerhand blijkt dat de vermeende ‘president van de rijken’ linkse en progressieve kiezers ook op het gebied van klimaat weinig te bieden heeft, neemt de kritiek toe.

Hulot zei te hopen dat de president lessen zal trekken uit zijn aftreden. De Franse regering schrijft in een reactie dat Hulot ‘trots kan zijn op zijn balans als minister’. Een woordvoerder van president Macron liet weten dat er op termijn een nieuwe minister op Hulots post zal worden benoemd.