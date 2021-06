Franse media verbijsterd na uitschakeling: ‘Een legendarische wedstrijd van eeuwige spijt’

Zürich, gisteravond. Zwitserse fans vieren feest na de zege op Frankrijk. Beeld AP

‘Wij pleiten schuldig’, schrijft Le Monde. ‘Een paar uur na de uitschakeling tegen Zwitserland begrijpen we de door het Franse team aan de dag gelegde wedstrijd nog steeds niet. De wereldkampioenen waarschijnlijk evenmin.’

Het elftal van bondscoach Didier Deschamps liet zich na een 3-1 voorsprong met nog tien minuten te spelen ‘als een pannenkoek draaien’, aldus de krant. En daar heeft Le Monde geen verklaring voor. ‘Ongeacht de invalshoek van waaruit het probleem wordt benaderd, het antwoord ontsnapt aan alle logische redeneringen.’

Le Figaro spreekt van een ‘legendarische wedstrijd van eeuwige spijt’. De regerend wereldkampioen verliet het EK ‘door de kleinste deuren’, na een wedstrijd die altijd ‘een van de grootste fiasco’s in de geschiedenis van de selectie zal blijven’.

‘Ongelofelijk’

Sportkrant L’Équipe zag een wedstrijd die ‘ongelooflijk, majestueus, buitengewoon en ontmoedigend’ was. ‘Uiteindelijk kunnen les Bleus en hun supporters niets anders dan huilen.’

Op de ochtend na het echec maakt de krant zijn voorpagina vrij om de verslagenheid groots in beeld te kunnen brengen. Franse spelers liggen na de verloren strafschoppenserie uitgeteld op het veld: ‘Gesloopt’.

De commentaren in L’Équipe liegen er niet om. ‘Een ongelooflijke mislukking’, aldus schrijver en verslaggever Vincent Duluc, ‘die riskante keuzes afstraft’. Zijn collega Willy Sagnol, voormalig rechtsback van het Franse team, begreep de tactische experimenten van Deschamps niet. ‘In zes wedstrijden (vier op het EK, twee in de voorbereiding, red.) probeerden we vier systemen.’

Ook Le Figaro kraakt het ‘tactische bankroet van Deschamps’, die door de krant een ‘absolute fan van de permanente aanpassing’ wordt genoemd. Terwijl er ‘niets mis is met het aannemen van je status en het bepalen van het tempo’. De krant wijst op de vele talentvolle spelers in het Franse team. Het mocht niet baten: ‘De wereldkampioenen waren moeilijk te zien.’

‘De tijd voor rekeningen en beoordelingen zal heel snel komen', schrijft Le Figaro, ‘maar de mannen van Didier Deschamps hebben niet kunnen voldoen aan de verwachtingen, laat staan aan ​​hun status.’

Benzema

Voor spits Karim Benzema, die een maand voor dit EK na zes jaar afwezigheid zijn rentree maakte in het Franse elftal, heeft L’Équipe wel een compliment over. In de laatste groepswedstrijd tegen Portugal maakte de aanvaller van Real Madrid al twee doelpunten. ‘Maar wat Benzema maandagavond deed, was nog groter’, schrijft L’Équipe.

Na bijna een uur spelen boog hij binnen drie minuten een 0-1 achterstand om in 2-1 voorsprong. Zijn eerste treffer kwam voort uit een actie die ‘99 procent van de spelers niet had kunnen afronden’.

Kylian Mbappé, die de ster van dit EK had moeten worden, is juist de gebeten hond. De 22-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain miste de beslissende strafschop, waardoor niet Frankrijk, maar Zwitserland doorgaat naar de kwartfinales. Le Figaro noemt zijn misser ‘symbolisch’. L’Équipe spreekt van ‘de desillusie Mbappé’.

Voetbalwonder

In buurland Zwitserland komt de pers juist loftuitingen tekort. ‘Ongelooflijk maar waar’, schrijft de Neue Zürcher Zeitung. ‘Zwitserse voetbalwonderen gebeuren.’

‘De overwinning op Frankrijk bewijst dat de Zwitserse coach gelijk heeft – voor zijn vertrouwen in leidende spelers als Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri en Haris Seferovic, in deze opstelling en deze hiërarchie, in deze aanvallende strategie en in deze mentaliteit, die vaak in twijfel is getrokken.’

Voor de Tages-Anzeiger is het zoeken naar de juiste woorden om de apotheose in de Arena Nationala in Boekarest te omschrijven: ‘Wat is dat voor een avond. Wat een wedstrijd. Wat een prestatie van het Zwitserse team! En vooral: wat is dat voor een einde!’ De krant staat stil bij het moment waarop Mbappé, ‘het wonderkind van het wereldvoetbal’, aan zijn strafschopaanloop begint. Na de beslissende redding van doelman Yann Sommer volgt ‘een explosie van emoties’.

Hoe de gewone Zwitser het voetbalsprookje beleefde? Dat beschrijft Tages-Anzeiger-journalist Philipp Loser. Als Frankrijk voor staat, legt hij zijn treurende zoontjes alvast in bed, maar hoort dan uit de verte gejuich. In het daaropvolgende uur bereikt Zwitserland tóch de kwartfinale. ‘Overal wordt geschreeuwd, overal gesprongen, later is er een autoparade in de Steinenvorstadt van Basel (met Lamborghini’s!). Goedenacht, jongens. Vrijdag gaat het verder.’