Franse kranten achten Macron sterker in debat dan Le Pen, de vraag is of dat veel uitmaakt

President Emmanuel Macron (links) en zijn opponent Marine Le Pen (rechts) voorafgaand aan het verkiezingsdebat woensdagavond. Beeld AFP

Zondag kiezen de Fransen of de liberaal Macron nog vijf jaar hun president blijft, of dat de rechts-populistische Le Pen het stokje van hem overneemt. Macron ligt voor in de peilingen, maar Le Pen loopt de laatste weken in. Daarom werd vol verwachting uitgekeken naar het bijna drie uur durende debat van woensdagavond. Zou een gesprek tussen de twee de verhoudingen kunnen veranderen?

Franse kranten zijn het erover eens dat Macron inhoudelijk sterker voor de dag kwam dan Le Pen in het debat dat beduidend kalmer was dan in 2017. Macron kwam ‘extreem professioneel’ over en beschikte zichtbaar over uitstekende dossierkennis, aldus het centrum-rechtse Le Figaro. Keer op keer legde de huidige president zwakke punten en tegenstrijdigheden in de plannen van zijn tegenstander bloot op onderwerpen als energie, werkloosheid, migratie en de oorlog in Oekraïne.

Boa constrictor

Toen ze voorstelde om hoofddoekjes in de openbare ruimte te verbieden, wees Macron haar er bijvoorbeeld op dat dit alleen zou lukken door het parlement buiten spel te zetten bij een grondwetswijziging. En dat terwijl ze kort daarvoor nog betoogde dat het Franse parlement een grotere rol moet krijgen: een tegenstelling, zo schrijft de krant.

‘Als een boa constrictor leek Emmanuel Macron langzaam zijn tegenstander te verstikken’, schrijft het links-liberale Le Monde zelfs. Volgens de krant had Le Pen aan het begin de kans om Macron aan te pakken op zijn energiebeleid. Ze beloofde de energiebelasting te verlagen en wees erop dat Macron een CO 2 -belasting had ingevoerd. ‘Helaas, ze struikelde’: Macron slaagde er volgens de krant uitstekend in om punt voor punt te fileren waarom Le Pens plannen financieel onhaalbaar waren en niet het beoogde effect zouden hebben.

‘Soms verward en onnauwkeurig’

Opvallend genoeg was het zittend president Macron die voor een groot deel van het debat uitdager Le Pen in de verdediging dwong, volgens Libération. ‘Macron in de aanval, Le Pen in de verdediging gedrukt’, kopte de Parijse krant Le Parisien donderdagochtend dan ook.

Toch deed Le Pen het beter dan in 2017, toen haar debatoptreden over het algemeen als zwak werd bestempeld, is de consensus. ‘De uiterst rechtse kandidaat verliet de ring niet op een brancard. Ze maakte zichzelf niet belachelijk’, schrijft Libération er zuinigjes over. Volgens de centrum-linkse krant is Le Pen er desondanks ‘nog steeds niet klaar voor’.

Toch betwijfelen de kranten of de discussie veel stemmers van gedachte heeft doen veranderen. Le Pen kwam misschien ‘soms verward en onnauwkeurig’ over, ze oogde wel oprechter dan Macron en verwees telkens naar het lijden van gewone Fransen, aldus Le Figaro. Macron maakte een zelfingenomen, soms zelfs arrogante indruk - een eigenschap die al jaren als zwak punt van de huidige president wordt gezien.