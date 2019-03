Franse kardinaal veroordeeld omdat hij geen aangifte deed tegen pedofiele priester

De Franse kardinaal Philippe Barbarin na zijn veroordeling door een rechter in Lyon. Beeld AFP

‘Ik heb besloten op te stappen en de paus mijn ontslag aan te bieden’, aldus Philippe Barbarin, de aartsbisschop van Lyon en de op een na hoogste functionaris van de katholieke kerk in Frankrijk. Hij deed zijn uitspraak nadat een rechter in Lyon hem tot een voorwaardelijke straf van zes maanden had veroordeeld. Barbarin zal de paus in de komende dagen ontmoeten.

De kardinaal werd ervan beschuldigd de pedofiele priester Bernard Preynat jarenlang de hand boven het hoofd te hebben gehouden. Justitie wilde in verband met een misbruikzaak uit 1991 weten waarom Barbarin verzuimd had om aangifte te doen. Deel van de aanklacht tegen hem was het in gevaar brengen van derden.

De rechter oordeelde dat de kardinaal ‘de plicht had om aangifte’ te doen toen hij door slachtoffers op de hoogte was gesteld van de praktijken van de pedofiele priester. Een van hen was Alexandre Hezez, die de kardinaal in 2014 sprak. Hezez liet de kardinaal in de jaren daarna weten dat er mogelijk nog meer slachtoffers waren, maar Barbarin trad niet op.

Francois Devaux, voorzitter van een organisatie van slachtoffers van pedofiele priesters, reageert op de veroordeling van de kardinaal. Barbarin was zelf niet in aanwezig in de rechtszaal. Beeld AFP

Tot inkeer gekomen

Barbarin zei dat hij na een ontmoeting met de priester ervan overtuigd was dat die tot inkeer was gekomen. Daarom mocht de priester aanblijven. Pas vorig jaar, op aandringen van inmiddels volwassen slachtoffers die de openbaarheid zochten, werd Bernard Preynat uit zijn ambt gezet.

Volgens Barbarin heeft hij pedofiele daden van priesters nooit verdoezeld. De priester zelf is pas sinds kort officieel verdacht van de aanranding van diverse kinderen. De slachtoffers verwijten behalve Barbarin ook andere functionarissen van de kerk in Lyon dat ze de priester jarenlang de hand boven het hoofd hebben gehouden. Ook zij zouden niet snel hebben opgetreden, nadat ze op de hoogte waren gebracht van de aanrandingen, onder het voorwendsel dat de pedofiele priester spijt had betuigd.