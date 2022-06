Franse justitie onderzoekt verkrachtingspoging minister na derde melding

Damien Abad verwerpt de beschuldigingen: hij kan naar eigen zeggen geen seks hebben zonder assistentie. Beeld REUTERS

Het Parijse parket van de politie maakte het onderzoek woensdag bekend. Twee weken geleden meldde de Franse nieuwswebsite Mediapart dat een derde vrouw aangifte had gedaan bij de politie. Ze beweert dat de minister op een feest in Parijs in 2010 haar zou hebben geprobeerd te dwingen tot orale seks. De vrouw die niet in de openbaarheid wil treden, was toen voorzitter van een lokale jeugdafdeling van de politieke partij Le Nouveau Centre. Abad zat destijds namens die partij in het Europees Parlement.

Abad zou haar een drankje hebben aangeboden en vrijwel direct daarna een kamer in geduwd hebben. De vrouw zou na een worsteling ontkomen zijn. De advocaat van Abad ontkent de aantijgingen en overweegt een aangifte vanwege laster.

‘Geen seks zonder assistentie’

Twee eerdere beschuldigingen werden in mei op Mediapart gepubliceerd, vlak nadat Abad aantrad als minister van Gehandicaptenzaken. Hij zou twee vrouwen in 2010 en 2011 hebben gedwongen tot seksuele handelingen. Abad verdedigde zich tot dusver steeds door te zeggen dat hij het vanwege zijn gewrichtsaandoening, arthrogryposis, helemaal niet gedaan kan hebben. De minister kan naar eigen zeggen geen seks hebben zonder assistentie. De beschuldigingen zijn na publicatie niet door de politie onderzocht. Een van de twee vrouwen had in 2017 al aangifte gedaan, maar die zaak werd geseponeerd. De andere klacht is niet onderzocht omdat die anoniem is.

Het onderzoek brengt de Franse president Emmanuel Macron in verlegenheid. Er loopt momenteel namelijk ook een onderzoek naar minister Chrysoula Zacharopoulou van Ontwikkelingszaken. Zij zou toen ze als gynaecoloog werkte patiënten hebben verkracht. Drie vrouwen hebben aangifte tegen haar gedaan, ook zij ontkent de beschuldigingen. Franse aanklagers staakten begin dit jaar een verkrachtingszaak tegen Gerald Darmanin, de minister van Binnenlandse Zaken.