Franse justitie onderzoekt mogelijke matchfixing Champions Leaguewedstrijd PSG - Rode Ster Belgrado

Neymar in duel met Branko Jovicic van Rode Ster Belgrado. De Braziliaan scoorde drie keer tegen de Servische ploeg. Volgens het Franse sportblad L’Equipe, dat inzage had in een gedragsonderzoek, zouden sommige spelers van Rode Ster Belgrado een verdachte passiviteit hebben vertoond. Foto Getty Images

Enkele dagen voor de wedstrijd kreeg de Europese voetbalbond UEFA een tip dat een hoge bestuurder van Rode Ster Belgrado vijf miljoen euro had ingezet op een nederlaag met vijf doelpunten verschil. Via verschillende goksites hoopte de bestuurder tientallen miljoenen euro winst te maken.

Nadat de UEFA de Franse justitie op de hoogte had gebracht, woonden politieagenten de wedstrijd bij in het stadion Parc des Princes. Ook was er een gedragsexpert in het stadion aanwezig om de houding van de spelers te bestuderen. Volgens het Franse sportblad L’Equipe, dat inzage had in het gedragsonderzoek, zouden sommige spelers van Rode Ster Belgrado een verdachte passiviteit hebben vertoond.

Geen verdachte weddenschappen

ARJEL, de instantie die het online gokken in Frankrijk reguleert, vertelde L'Equipe dat het geen verdachte weddenschappen op de wedstrijd is tegengekomen. PSG won de wedstrijd ruim door een hattrick van Neymar en goals van Edinson Savani, Ángel Di Maria en Kylian Mbappé. Vier minuten nadat Mbappé de 5-0 voor PSG maakte, scoorde Marko Marin namens Rode Ster Belgrado e 5-1. Zeven minuten later maakte Neymar er 6-1 van.

Verontwaardigde reacties

"Deze aantijgingen kunnen de reputatie van onze club ernstig schaden’, heeft Rode Ster Belgrado laten weten. ‘Daarom staan wij erop dat zowel de UEFA als de bevoegde opsporingsinstanties in Servië en Frankrijk dit tot op de bodem onderzoeken en de waarheid boven tafel halen.’

Ook PSG heeft verontwaardigd gereageerd op de beschuldigingen. ‘Wij tolereren geen enkele aanval op onze reputatie noch die van onze functionarissen. PSG behoudt zich het recht om juridische stappen te ondernemen tegen elke partij die lasterlijke verklaringen aflegt tegen de club.’