Franse justitie behandelt steekpartij Villejuif nu toch als terroristische daad

De politie beveiligt het gebied waar de steekpartij heeft plaatsgevonden. Beeld EPA

Nathan C. , de jongeman die met een mes instak op passanten, schreeuwde tijdens zijn daad ‘Allahu akbar’. Hij doodde een man en verwondde twee vrouwen ernstig. Hij liet een eerste potentieel slachtoffer ongemoeid omdat deze zei moslim te zijn en een gebed uitsprak als bewijs. Volgens de openbaar aanklaagster vervolgde de dader daarna zijn route met ‘extreem geweld’ en ‘extreme vastberadenheid’.

Ze voegde er nog aan toe dat C., die door de politie werd doodgeschoten, tot mei onder behandeling stond in een psychiatrische inrichting. Het OM liet zaterdagavond weten dat de zaak gezien de voorliggende feiten is overgenomen door de nationale dienst terrorismebestrijding. Volgens dat gespecialiseerde parket is voldoende vastgesteld dat radicalisering een belangrijke rol heeft gespeeld en er sprake is van een georganiseerde voorbereiding.