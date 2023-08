Franse jeugd heeft ‘te veel vakantiedagen’, dus pleit Macron voor kortere zomervakantie

Een picknickende familie op een strand op Corsica, 12 augustus 2023. Beeld AFP

Macron oppert het idee in een vraaggesprek met het conservatieve tijdschrift Le Point. De Franse jeugd heeft ‘te veel vakantiedagen’, meent de president. Hij wil vooral dat scholieren bij wie een achterstand is gesignaleerd eerder naar school terugkeren. Deze groep zou op 20 augustus weer in de schoolbanken moeten zitten, in plaats van begin september, wat gebruikelijk is. Op die manier zouden ze de hiaten in hun kennis kunnen bijspijkeren.

Alle leerlingen in het middelbare onderwijs zouden in Macrons ogen ook in heel juni les moeten krijgen. Nu mogen ze in die maand al hun koffers pakken als ze hun examens hebben afgerond.

Niet iedereen is het eens met Macrons opvatting dat de Franse schooljeugd te veel vrij heeft. Weliswaar hebben scholieren in Frankrijk over een heel jaar gezien twee weken meer vakantie dan in veel omringende landen, zeggen experts, ze maken ook langere dagen dan bijvoorbeeld de leerlingen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De schoolgaande jeugd in Italië heeft weer een langere zomerpauze.

Lange skivakantie

Macron signaleerde zelf ook al eerder dat de Franse scholieren lange dagen maken, waarin ze vanwege hun vele vrije dagen veel lesmateriaal moeten verstouwen. Dat kan beter gespreid worden, aldus de president.

De bonden zijn niet per se tegen een herziening van les grandes vacances. Maar ‘als hij de schoolvakanties tegen het licht wil houden, zou hij naar het hele jaar moeten kijken, niet alleen naar de zomer’, reageerde Guislaine David, de voorzitter van SNUipp, de vakbond van onderwijzend personeel. Zo zijn wintervakanties in Frankrijk extra lang, zodat gezinnen op wintersport kunnen. De ski-oorden zijn daar blij mee.

‘De echte problemen komen voort uit het veeleisende leerplan, de indeling van schooldagen en een onderwijskalender die is opgezet rond de wensen van de reisbranche en niet rond de behoefte van kinderen en hun dagritme’, aldus David tegenover de krant Le Parisien.

Klimaatverandering

De voorzitter van een andere onderwijzersbond, Sophie Vénétitay, verweet Macron dat zijn voorstellen zijn losgezongen van de realiteit. Ze wijst erop dat Frankrijk deze weken gebukt ging onder een hittegolf. ‘Hoe kunnen kinderen terugkeren naar gebouwen die niet zijn toegerust op klimaatverandering?’

Ook in Nederland is er soms discussie over de duur van de zomerstop. Nog vorig jaar overwoog het kabinet de zomervakantie met een week te verkorten en het kerstverlof met een week te verlengen, met het oog op een nieuwe coronagolf: het virus waart harder rond in de winter. Maar dat vond het RIVM een te voorbarige maatregel. De bonden bleken mordicus tegen.